Добавление отелей на сайт / Наполнение сайта

$250
  1. Биржа фриланса
  2. Наполнение сайтов
Закрыт22 заявки299 просмотров

Необходимо добавить отели и номера на сайт spb.60minut.ru

Пример добавленного отеля http://60minut.ru/node/104

Пример добавленного номера http://60minut.ru/room/1000/121

Всего около 60 в СПБ.

В дальнейшем возможен перевод на постоянное сотрудничество (в качестве удаленного аккаунт-менеджера).

Есть детальный алгоритм добавления отеля/номеров, который готов выслать заинтересованным кандидатам.

А также список отелей с указанием их сайтов (с которых нужно будет брать информацию).

Приступить нужно быстро. Желательно с завтрашнего дня.

Оплата на ваш выбор - ежедневно, поэтапно, еженедельно.

Готов ответить на любые вопросы через ICQ (см. в контактах)

Андрей

Node.js
12 лет назад
bndr
51 год
17 лет в сервисе
Был
8 лет назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров

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