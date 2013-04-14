Добавление отелей на сайт / Наполнение сайта

Необходимо добавить отели и номера на сайт spb.60minut.ru

Пример добавленного отеля http://60minut.ru/node/104

Пример добавленного номера http://60minut.ru/room/1000/121

Всего около 60 в СПБ.

В дальнейшем возможен перевод на постоянное сотрудничество (в качестве удаленного аккаунт-менеджера).

Есть детальный алгоритм добавления отеля/номеров, который готов выслать заинтересованным кандидатам.

А также список отелей с указанием их сайтов (с которых нужно будет брать информацию).

Приступить нужно быстро. Желательно с завтрашнего дня.

Оплата на ваш выбор - ежедневно, поэтапно, еженедельно.

Готов ответить на любые вопросы через ICQ (см. в контактах)

Андрей