Наполнить контентом форум сайта об игре World of Tanks. Требуется: -грамотный заголовок с точки зрения seo -1-2 предложения с описанием -скрины -сам файл Где брать контент - подскажу, с выходом ...
Развитие форума веб-мастеров
Ищу человека, который займется развитием веб-мастерского форума. Тематика: привлечение аудитории, монетизация сайтов, веб-аналитика, электронная коммерция и др. Форум не совсем пустой и новый: есть несколько сотен тем и некоторое количество посетителей. Форум не про SEO и заработок в интернете, а скорее про малый бизнес и белые проекты. Нужно будет регулярно создавать новые темы (1-2 в день), отвечать в других темах, модерировать. Желательно разбираться в предметной области (наличие своих сайтов будет плюсом), уметь писать тексты, быть вежливым, аккуратным, быть готовым помочь новичкам.
Заявки фрилансеров
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