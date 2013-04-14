Развитие форума веб-мастеров

Ищу человека, который займется развитием веб-мастерского форума. Тематика: привлечение аудитории, монетизация сайтов, веб-аналитика, электронная коммерция и др. Форум не совсем пустой и новый: есть несколько сотен тем и некоторое количество посетителей. Форум не про SEO и заработок в интернете, а скорее про малый бизнес и белые проекты. Нужно будет регулярно создавать новые темы (1-2 в день), отвечать в других темах, модерировать. Желательно разбираться в предметной области (наличие своих сайтов будет плюсом), уметь писать тексты, быть вежливым, аккуратным, быть готовым помочь новичкам.