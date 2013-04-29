Наполнить контентом форум сайта об игре World of Tanks. Требуется: -грамотный заголовок с точки зрения seo -1-2 предложения с описанием -скрины -сам файл Где брать контент - подскажу, с выходом ...
Найти соответствия старых страниц и новых
Здравствуйте, есть старый сайт на джумла 1.5 и виртумарт 1.х, и новый сайт, на джумла 2.5 и виртумарт 2.х.
Структура каталога на новом сайте другая, но товары все те же. Так вот, нужно настроить на новом сайте такие же урлы как и на старом, примеры ссылок:
http://masterklimat.ru/chillery/carrier-16jb-010.h... -старый сайт
http://new.masterklimat.ru/equipment/oborudovanie-... новый сайт.
Всего 8к урлов, нужно либо настроить на новом все так же как на старом, либо составить список соответствия старых урлов, новым.
Сроки еще вчера, поэтому нужен человек который может это все сделать как можно быстрее.
Оплата по факту выполненной работы.
Выбранный исполнитель
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