Найти соответствия старых страниц и новых

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Завершен5 заявок273 просмотра

Здравствуйте, есть старый сайт на джумла 1.5 и виртумарт 1.х, и новый сайт, на джумла 2.5 и виртумарт 2.х.

Структура каталога на новом сайте другая, но товары все те же. Так вот, нужно настроить на новом сайте такие же урлы как и на старом, примеры ссылок:

http://masterklimat.ru/chillery/carrier-16jb-010.h... -старый сайт

http://new.masterklimat.ru/equipment/oborudovanie-... новый сайт.

Всего 8к урлов, нужно либо настроить на новом все так же как на старом, либо составить список соответствия старых урлов, новым.

Сроки еще вчера, поэтому нужен человек который может это все сделать как можно быстрее.

Оплата по факту выполненной работы.

Joomla
12 лет назад
igorshepe
Игорь 
35 лет
14 лет в сервисе
Был
6 лет назад

Выбранный исполнитель

iDracone
Павел 
36 лет
13 лет в сервисе
Был
8 лет назад
12 лет назад
$70
1 день
Павел отлично справился с заданием, и раньше указанного им срока! Очень понравилось сотрудничать, рекомендую.
Работал без предоплаты, после сдачи проблем с оплатой не было.

Заявки фрилансеров

iDracone
Павел 
36 лет
13 лет в сервисе
Был
8 лет назад
12 лет назад

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