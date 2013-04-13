Наполнить сайт товарами

$100
  1. Биржа фриланса
  2. Наполнение сайтов
Закрыт17 заявок241 просмотр

Необходимо наполнить сайт товарами. (интим-магазин). Движок OpenCart. В магазин встроен модуль с выгрузкой из другого магазина. (Вся информация выгружается автоматически в ЛК на сайт). Отдельно имеется файл Exel с фотографиями. Необходимо разбить весь товар на главные категории, перенести соответственно в эти категории и добавить фото. Также добавить производителей и по мелочам, в общем наполнить сайт товаром и фотографиями. Всё есть в наличии. Искать ничего не нужно. Товаров много, но работа над одним займёт несколько секунд. Желательно чтобы человек до этого работал с OpenCart (прошу сразу об этом писать), но это не главное.

Opencart
12 лет назад
strongman
Даниил 
44 года
12 лет в сервисе
Был
6 лет назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров

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