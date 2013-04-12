Ведущий страниц в ВК и FB

  1. Биржа фриланса
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Закрыт3 заявки231 просмотр

Для оконной компании, крупный дилер профиля VEKA в Украине, нужно вести страницы в социальных сетях.

Ежедневно требуется наполнение интересных постов. Можно смотреть на конкурентов. Подрожать основным сообществам бренда VEKA.

От вас нужны условия работы, порядочность и возможность связи на протяжении рабочего дня.

12 лет назад
flabers
45 лет
15 лет в сервисе
Был
3 года назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров