Необходимо разместить сайт (инетрнет магазин) на торговых площадках: podarki.ru wikimart.ru/ wikiroom.ru shoptimus.ru clickandpay.ru tiu.ru pulscen.ru avito.ru irr.ru Рамблер покупки ...
Ведущий страниц в ВК и FB
Для оконной компании, крупный дилер профиля VEKA в Украине, нужно вести страницы в социальных сетях.
Ежедневно требуется наполнение интересных постов. Можно смотреть на конкурентов. Подрожать основным сообществам бренда VEKA.
От вас нужны условия работы, порядочность и возможность связи на протяжении рабочего дня.
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