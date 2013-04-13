200 объявлений

Мы делаем большой портал об автомобилях и наша задача была наполнить его хорошей информацией, за краткий промежуток времени. Я очень счастлив, что нам удалось поработать с Ириной. Этот человек приступил к работе мгновенно, мы обговаривали каждую делать и каждую мелочь. Ирина выполнила свою работу безукоризненно и быстро! Обработка огромного объёма информации и ответственное отношение даже к мелочам - вот кредо этой девушки! Надеюсь, это наше не последнее сотрудничество, так как работали на чистом позитиве. Всем будущим заказчикам настойчиво рекомендую Ирину как специалиста по наполнению сайтов контентом. Этот человек не подведет! Я остался доволен сотрудничеством и за быстрое и качественное решение вопросов,даже добавил ей премию в виде небольшого бонуса.