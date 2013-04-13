200 объявлений

$20
  1. Биржа фриланса
  2. Наполнение сайтов
Завершен6 заявок166 просмотров

Наполнить сайт автотематики объявлениями.

Подробнее откуда и как заполнять в личку

12 лет назад
sonar4
45 лет
12 лет в сервисе
Был
7 лет назад

Выбранный исполнитель

redkitten
Ирина 
39 лет
13 лет в сервисе
Была
4 года назад
12 лет назад
$25
3 дня
Мы делаем большой портал об автомобилях и наша задача была наполнить его хорошей информацией, за краткий промежуток времени. Я очень счастлив, что нам удалось поработать с Ириной. Этот человек приступил к работе мгновенно, мы обговаривали каждую делать и каждую мелочь. Ирина выполнила свою работу безукоризненно и быстро! Обработка огромного объёма информации и ответственное отношение даже к мелочам - вот кредо этой девушки! Надеюсь, это наше не последнее сотрудничество, так как работали на чистом позитиве. Всем будущим заказчикам настойчиво рекомендую Ирину как специалиста по наполнению сайтов контентом. Этот человек не подведет! Я остался доволен сотрудничеством и за быстрое и качественное решение вопросов,даже добавил ей премию в виде небольшого бонуса.
Все отлично! Мне понравилось работать с Александром! Приятный в общении, ответственный человек! Оплата произведена даже раньше, чем была выполнена работа. Спасибо.

Заявки фрилансеров

redkitten
Ирина 
39 лет
13 лет в сервисе
Была
4 года назад
12 лет назад