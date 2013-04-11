Исполнитель для размещения сообщений на сайты

Здравствуйте.

Нужен человек, который умеет работать с Wordpress для размещение ГОТОВЫХ

постов на сайты финансовой тематики и женской. Нужно постить несколько (3-4) текста

в неделю, пока. Но, возможно, позже будеть больше.

Выслушаю все предложения по цене.

P.S. если умеете работать и с Joomla - напишите обязательно!