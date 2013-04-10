Создание описаний товаров

$500
  1. Биржа фриланса
  2. Наполнение сайтов
Закрыт4 заявки201 просмотр

Разработать структуру создания описаний для разных групп товаров.

Создание описаний на товары по разработанной структуре.

Тематика магазина - дорожные сумки, дорожные чемоданы и кожгалантерейные аксессуары.

Требования:

1. Создание уникальных описаний с использованием изображений товаров.

2. Создание оформления для описаний.

3. Описания должны быть в формате HTML (поскольку необходимо от Вас уже оформленное описание, а не просто текст)

4. Описание должно быть уникальным на 101% а не копипаст со всего интернета.

В личке дам примеры оформления описаний для понимания.

Стоимость за работу обсуждается.

HTML
12 лет назад
lotorev
41 год
15 лет в сервисе
Был
7 лет назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров

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