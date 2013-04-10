Требуется контент-менеджер

$250
  1. Биржа фриланса
  2. Наполнение сайтов
Закрыт5 заявок264 просмотра

На постоянную работу тебуется контент менеджер. Базовые знания в графическиз програмах, обязательны.

Английский на на достаточно хорошем уровне для перевода и локализации описания товаров.

Приветствуется опыт наполнения и ведения групп в соц сетях.

12 лет назад
smart-tech
Александр 
49 лет
12 лет в сервисе
Был
11 лет назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров

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