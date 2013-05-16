Написание и размещение постовых

$50
  1. Биржа фриланса
  2. Наполнение сайтов
Завершен1 заявка157 просмотров

Нужно делать постовые (постовый это краткая заметка с ссылкой, размер около 200 символов).

Размещать нужно в блогах жж, оплата 7р за 1шт.

Работы много, в будущем можно еще и писать обзоры, темы очень простые, а тексты тем более.

Работа на Блогуне, кто знаком с этим сервисом или с хтмл ссылками.

12 лет назад
ofyk
35 лет
14 лет в сервисе
Был
5 лет назад

Выбранный исполнитель

IgorSOLO89
35 лет
14 лет в сервисе
Был
12 лет назад
12 лет назад
$50
1 день
Отзыв недоступен.
По этому заказу не оплачена комиссия сервиса!
От сотрудничества остаются только положительные эмоции!!!Задание обьяснил понятно, выплачивает вовремя, без обмана и никаких там недовольствий!!!Всё по справедливости: "Выполненная работа = оплата по тарифу"!!Советую с ним работать!!!

Заявки фрилансеров

IgorSOLO89
35 лет
14 лет в сервисе
Был
12 лет назад
12 лет назад