Написание и размещение постовых

Нужно делать постовые (постовый это краткая заметка с ссылкой, размер около 200 символов).

Размещать нужно в блогах жж, оплата 7р за 1шт.

Работы много, в будущем можно еще и писать обзоры, темы очень простые, а тексты тем более.

Работа на Блогуне, кто знаком с этим сервисом или с хтмл ссылками.