Требуется вебмастер, который возьмёт на себя часть работ по поддержке и продвижения сайтов. В обязанности входит:

Продвижение сайта:

- размещение информации о сайта в каталогах (ручное размещение);

- поиск предложений и рассылка предложений вебмастерам;

- поддержка и продвижение официальных групп в социальных сетях;

- работа с биржами ссылок и статей.

Поддержка сайта:

- корректировка, вёрстка страниц в HTML и их публикация на сайте;

- наполнение сайта новостными материалами;

- написание небольших текстовых заметок, корректировка текстов сайта;

- модерирование комментариев на доске объявлений;

- составление списка ключевых фраз.

Список задач не полный.

Требования к исполнителю:

- опыт работы

- хорошее знание html

- грамотный русский язык

- доступность в течении рабочего дня минимум 8 часов через skype или icq

- наличие нормального интернета

- адекватность

Приветствуется:

инициативность, знание английского языка, html на профессиональном уровне, а также языки программирования php и mysql на любом уровне.

Схема работы

Работа строится таким образом. Составляется план на определённый срок и вы работаете по нему. Есть текучка, которую нужно выполнять ежедневно или через определённые промежутки времени.

Если по каким либо причинам вы не подходите или не справляетесь, оплата возможна только за целый проработанный день. Например, Вы проработали 3 дня и на 4-ый без уважительной причины не смогли выполнить полностью задание, или выполнили, а качество не устроило, то оплата возможна за 3 полных дня в ближайший понедельник.

Оплата

Производится еженедельно с помощью WMR по понедельникам за предыдущую неделю. Первый месяц испытательного срока оплата 3500 рублей в неделю. Далее от 4500 в неделю, в зависимости от знаний и опыта.

В заявках или в личку высылайте краткое резюме (имя, возраст, город проживания, опыт работы и ссылку на портфолио, если есть). Это обязательно!!!