Наполнение сайта

Отличный исполнитель. Работу сделала быстро и хорошо. Плюсы: -всегда на связи -очень активна -любые замечания исправляет моментально -проста в общении и не придумывает проблем Мне, как заказчику понравилось с ней работать. Непременно обращусь, когда потребуется схожая работа. Спасибо.