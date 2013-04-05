Ищем контентщиков на долгосрочный проект - наполнения интернет магазина стройматериалов. Работа есть всегда и много, готовы рассматривать людей без опыта но с энтузиазмом. Обязанности: Поиск информации в ...
Нужно наполнить женский портал
Здравствуйте!
Доделываем женский сайт. Нужно продумать и наполнить разделами раздел статей, и создать разделы форума.
Также продумать и добавить разделы доски объявлений.
В дельнейшем понадобиться статьи и сообщения на форуме.
Желательно Девушка для проекта.
Пишите цену за эту работу.
Выбранный исполнитель
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