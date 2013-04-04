Ищем контентщиков на долгосрочный проект - наполнения интернет магазина стройматериалов. Работа есть всегда и много, готовы рассматривать людей без опыта но с энтузиазмом. Обязанности: Поиск информации в ...
Добавить информацию на сайт
Сайт на joomla.
Мне нужно доработать инфу на этом сайте.
Что нужно сделать:
На странице http://vitalec.ru/plintus-hvoja нужно разделить изделия в виде горизонтальной таблицы.
Примером может послужить сайт с такой структурой http://www.mr-parkett.ru/plintus/
Только у нас по породам. Т.е Дуб - по горизонатли его модельный рад. Ниже след. парода дерева...
Для каждого вида плинтуса нужно картинку поставить и сделать отдельную страницу.
Отдельная страница такого же вида http://www.mr-parkett.ru/plintus/plintus-Pedross-Geveya-id-6/
Дерево: как в таблице
Производитель: Россия
и так далее.
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