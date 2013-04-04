Добавить информацию на сайт

Сайт на joomla.

Мне нужно доработать инфу на этом сайте.

Что нужно сделать:

На странице http://vitalec.ru/plintus-hvoja нужно разделить изделия в виде горизонтальной таблицы.

Примером может послужить сайт с такой структурой http://www.mr-parkett.ru/plintus/

Только у нас по породам. Т.е Дуб - по горизонатли его модельный рад. Ниже след. парода дерева...

Для каждого вида плинтуса нужно картинку поставить и сделать отдельную страницу.

Отдельная страница такого же вида http://www.mr-parkett.ru/plintus/plintus-Pedross-Geveya-id-6/

Дерево: как в таблице

Производитель: Россия

и так далее.