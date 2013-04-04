Наполнение интернет-магазина на CMS Magento

Ищем контентщиков на долгосрочный проект - наполнения интернет магазина стройматериалов.

Работа есть всегда и много, готовы рассматривать людей без опыта но с энтузиазмом.

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Начальная цена вопроса 10 рублей за страницу, в зависимости от сложности товара будут прибавлены % за сложность.