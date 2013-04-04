Наполнение интернет-магазина на CMS Magento

  1. Биржа фриланса
  2. Наполнение сайтов
Закрыт20 заявок288 просмотров

Ищем контентщиков на долгосрочный проект - наполнения интернет магазина стройматериалов.

Работа есть всегда и много, готовы рассматривать людей без опыта но с энтузиазмом.

Обязанности:

Поиск информации в интернете

Форматирование согласно ТЗ

Минимальная обработка фото

Начальная цена вопроса 10 рублей за страницу, в зависимости от сложности товара будут прибавлены % за сложность.

Magento
12 лет назад
evzon
37 лет
12 лет в сервисе
Был
12 лет назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров

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