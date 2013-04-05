Ищу помощника - размещать материал на сайте

Мне нравится, когда я даю человеку пример выполненной работы и мне не приходится потом за ним что-то поправлять. Отзыв: Андрей схватывает все на лету, качественно выполняет свою работу. Плюс в качестве бонуса модифицировал нам бухгалтерскую отчетность. Благодарю