Добрый день, интересует добавление товаров на сайт на постоянной основе, магазин работает на opencat по 50–100товаров в день, если сможете и больше,товары одежда обувь аксессуары, я буду вам скидывать ссылки c китайского сайта с ценами. ...
Ищу помощника - размещать материал на сайте
нужен человечек который постоянно и очень оперативно сможет размещать материалы на сайте. Опыт работы в вордпресс необходим.
Жду ваших предложений
цену за размещение 1 поста
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Заявки фрилансеров
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