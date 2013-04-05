Подправить и наполнить две HTML-странички

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Завершен9 заявок153 просмотра

Есть 2 HTML страницы

1. Страница входа (Необходимо заменить логотип, поставить любой другой тематический, заменить кнопочку с названием "Войти")

2. Страница контента (Разместить "Обои для мобильного телефона", "Обои для рабочего стола") просто грубо говоря =)

Сделать надо сегодня, слушаю цены.

HTML
12 лет назад
paytrend
Антон 
37 лет
13 лет в сервисе
Был
3 года назад

Выбранный исполнитель

vLaboratory
Василий 
35 лет
12 лет в сервисе
Был
12 лет назад
7 отзывов
12 лет назад
$30
1 день
Превосходно справился с заданием, сделал все четко и быстро! Всем советуют работать!
Доволен сотрудничеством, оплату получил, как договаривались, рекомендую всем к сотрудничеству!

Заявки фрилансеров

vLaboratory
Василий 
35 лет
12 лет в сервисе
Был
12 лет назад
7 отзывов
12 лет назад

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