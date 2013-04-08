Качественное размещение 46 статей

Необходимо разместить на сайте 46 статей

Объем статей - 2-2,5 тыс. знаков

Нужно сделать следующее:

- вставить в визуальный редактор чистый текст (без форматирования)

- в тексте с помощью визуального редактора расставить заголовки H2 и сделать пробел между абзацами (по сути просто нажать Enter, чтобы между абзацами был отступ)

- исходя из контекста, найти и разместить 2 картинки, относящиеся именно к данной статье

- также нужно заполнить поле «краткое описание» (можно взять первый абзац текста)

- исходя из контекста проставить 2 ссылки на другие статьи

От вас сроки и стоимость!

Нужна качественная и ответственная работа!

Спасибо!