Качественное размещение 46 статей

  1. Биржа фриланса
  2. Наполнение сайтов
Завершен5 заявок155 просмотров

Необходимо разместить на сайте 46 статей

Объем статей - 2-2,5 тыс. знаков

Нужно сделать следующее:

- вставить в визуальный редактор чистый текст (без форматирования)

- в тексте с помощью визуального редактора расставить заголовки H2 и сделать пробел между абзацами (по сути просто нажать Enter, чтобы между абзацами был отступ)

- исходя из контекста, найти и разместить 2 картинки, относящиеся именно к данной статье

- также нужно заполнить поле «краткое описание» (можно взять первый абзац текста)

- исходя из контекста проставить 2 ссылки на другие статьи

От вас сроки и стоимость!

Нужна качественная и ответственная работа!

Спасибо!

12 лет назад
kysja
46 лет
15 лет в сервисе
Был
3 года назад

Выбранный исполнитель

trent_dj
Андрей 
39 лет
14 лет в сервисе
Был
3 года назад
12 лет назад
$25
1 день
Работа выполнена хорошо и в короткий срок, спасибо!
Приятный заказчик, четкое задание, мгновенная оплата. Было интересно поработать над проектом. Буду рад дальнейшему сотрудничеству.

Заявки фрилансеров

trent_dj
Андрей 
39 лет
14 лет в сервисе
Был
3 года назад
12 лет назад

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