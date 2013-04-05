Ищем контентщиков на долгосрочный проект - наполнения интернет магазина стройматериалов. Работа есть всегда и много, готовы рассматривать людей без опыта но с энтузиазмом. Обязанности: Поиск информации в ...
Контент-менеджер (Украина).
Команде развивающей интернет магазины женской одежды / белья срочно нужна талантливая девушка контент-редактор с опытом ведения подобных проектов.
О нашей команде: мы молоды, талантливы и красивы, мы любим природу, море, свою работу и нашу новую жизнь.. А еще, мы замечаем красоту во всем, что нас окружает... Наверное, поэтому мы живем и работаем на одном из самых красивых островов мира - Самуи.
Если пункты ниже про вас - тогда, присылайте резюме и добро пожаловать в клуб! :)
1) Вы молоды, красивы, ведете активный образ жизни, развиваетесь
1) Самоорганизация труда и личных задач, высокая обучаемость, усердие - это вы
2) Вы осознаете зону своей ответственности и умеете работать на благо команде
3) Вас можно найти в онлайне 5 дней в неделю, вы оперативно реагируете на сообщения
4) Вы умеете разбираться с основными HTML кодами
5) В работе вы усидчивы и стабильны - нас интересуют сроки от полугода
6) У вас приличный опыт рерайтинга, читабельные тексты; Хороший вкус в оформлении страниц
Зона ответственности:
Перевод каталога товаров
Новости
Рассылки
Информационные страницы; описание оплаты / доставки и т.д.
Группы в социальных сетях
Посты на сторонних ресурсах
Шаблоны
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