Контент-менеджер (Украина).

Команде развивающей интернет магазины женской одежды / белья срочно нужна талантливая девушка контент-редактор с опытом ведения подобных проектов.

О нашей команде: мы молоды, талантливы и красивы, мы любим природу, море, свою работу и нашу новую жизнь.. А еще, мы замечаем красоту во всем, что нас окружает... Наверное, поэтому мы живем и работаем на одном из самых красивых островов мира - Самуи.

Если пункты ниже про вас - тогда, присылайте резюме и добро пожаловать в клуб! :)

1) Вы молоды, красивы, ведете активный образ жизни, развиваетесь

1) Самоорганизация труда и личных задач, высокая обучаемость, усердие - это вы

2) Вы осознаете зону своей ответственности и умеете работать на благо команде

3) Вас можно найти в онлайне 5 дней в неделю, вы оперативно реагируете на сообщения

4) Вы умеете разбираться с основными HTML кодами

5) В работе вы усидчивы и стабильны - нас интересуют сроки от полугода

6) У вас приличный опыт рерайтинга, читабельные тексты; Хороший вкус в оформлении страниц

Зона ответственности:

Перевод каталога товаров

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