Исполнитель для обзвона клиентов

Необходим человек, адекватный, умеющий связно разговаривать. Высшее образование и внешность модели не требуется. Человек должен будет совершать холодные звонки клиентам.

Ездить и встречаться ни с кем не нужно, Вы можете работать из дома, можете работать из другой страны, из парка на лавочке, как Вам удобнее, мне все равно. Всё, что мне нужно от Вас это результативный звонок.

Что такое результативный звонок:

Схема работы такая. В течение дня я связываюсь с вами и даю Вам задание: Позвонить в компанию Х, связаться с директором по маркетингу, арт-байером или продюсером. В каких-то случаях будет конкретное контактное лицо, в каких-то нет. Могу дать сразу списком несколько компаний, хватит на несколько дней.

ВАША ЗАДАЧА: "Достучаться" до необходимого контактного лица (принимающего решения по данному вопросу) и оставить информацию о нашей компании. Вся информация, контакты и прочие необходимые атрибуты будут Вам предоставлены.

Результат успешно проведенного звонка:

-Имя, фамилия и контакты (имейл, телефон) человека, который занимается вопросом

-От вас - краткий рассказ клиенту о том, чем занимается наша компания и что мы готовы предложить для работы (все расскажу, покажу, информация элементарная)

На следующий день или в течение дня Вы передаете всю собранную информацию мне, и я с этим дальше работаю. Сразу говорю, что мухлежа не получиться: все контакты будут в любом случае обзваниваться повторно и обман раскроется сразу же.

Оплата сдельная. За каждый результативный звонок: 30 рублей. Чем больше обзвоните, тем больше заработаете :) Гонорар выдается не чаще одного раза в неделю.