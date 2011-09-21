FatBoyMan

Илья Яремчук FatBoyMan

 
38 летУкраина/Ровно
18 лет на фриланс-бирже
Был
5 лет назад
Разработка сайтов и интернет-магазинов. CMS. Laravel

Последних работ нет в портфолио (новостные порталы/CRM/...), так как работал на студии! 

Ссылки на работы скидываю лично!

Больше обо мне - iyExpert.com﻿ и  здесь

Работаю веб-программистом с 2008 года.

  • PHP/MySQL/PostgreSQL
  • HTML/CSS
  • JS (+Jquery)
  • Laravel framework (контроль доступа RBAC, мультиязычность, миграции, консольные команды, кеширование (файлы и Redis) и т д)
  • Mercurial SG (GIT)
  • Composer
  • SSH
  • LAMP / LEMP
  • MySQL Workbench
  • REST API
  • Trello
  • ....
Разработан пакет под  Laravel 5 - https://github.com/iyExpert/i2geo

Пример работы (управление моделью, построение графика. фильтры, геокодирование, кеширвоание и т д) - http://test2.iyexpert.com/orders ( код - https://bitbucket.org/IyExpert/ordertest/src)--------------------

- Разработка веб-сайтов, интернет-магазинов и онлайн-сервисов.

- Опыт управления командой удаленных сотрудников (дизайнеры, верстальщики, ....)

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- разработал собственную систему управления контентом (самописную), которая успешно используется в проектах.

 - система управления на framework Laravel

PHPLaravelMySQLPostgreSQLHTMLCSSjQuery
Отзывы заказчиков
diseltech
Руслан 
53 годаУкраина
14 лет в сервисе
Был
4 года назад
$29
10 баллов
12 лет назад
Сайт медицинского центра
Отзыв недоступен.
По этому заказу не оплачена комиссия сервиса!
kovalev3000
Дмитрий 
39 летБеларусь
17 лет в сервисе
Был
5 месяцев назад
24 отзыва
$3
10 баллов
12 лет назад
Маленькая проблема в CSS
Мою проблему над которой сидел я долго, Илья решил моментом, респект
Хороший человек. Отличный заказчик.
Ответный отзыв
kuksova
Елена 
44 годаУкраина
15 лет в сервисе
Была
13 дней назад
$250
10 баллов
13 лет назад
Создание интернет-магазина.
Понравилось работать с Ильей. Хороший вкус касательно дизайна, быстрота выполнения всех пожеланий. Рекомендую.
Впечатления от сотрудничества весьма положительные. Елена - человек доброжелательный, вежливый, корректный. Оплату производит сразу и в полном объеме.
Ответный отзыв
CubeMedia
Руслан 
43 годаИзраиль
15 лет в сервисе
Был
11 лет назад
$50
10 баллов
13 лет назад
Создание сайта Трудоустройство
Как и ожидал работа выполненна на высоте. При создании сайта учтены все пожелания, в результате получили именно то что хотели . Обязательно будем сотрудничать в дальнейшем. Проводил предоплату 30%.
Впечатления от сотрудничества весьма положительные. Человек доброжелательный, вежливый, корректный. Оплату производит сразу и в полном объеме. Настоятельно рекомендую и советую. Мной проверено - порядочный заказчик!
Ответный отзыв
CubeMedia
Руслан 
43 годаИзраиль
15 лет в сервисе
Был
11 лет назад
$150
10 баллов
13 лет назад
Мед. туризм
Проект выполнен хорошо. Учтены были все пожелания. Работой доволен, рекомендую обращаться! Сайт полноценно функционирует, с очень удобной системой управления. Проводил предоплату 30%.
Заказчик отличный и приятный в общении человек. Сотрудничаю уже долгое время. Предоставлен нужный материал для разработки.
Ответный отзыв
Сайты «под ключ»
5 отзывов
$15/час
от $300от 10 дней
нет рейтинга
Веб-программирование
4 отзыва
$15/час
от $1от 1 часа
нет рейтинга
HTML-верстка
3 отзыва
от $50
от 1 дня
нет рейтинга
Интернет-магазины
1 отзыв
$15/час
от $700от 15 дней
нет рейтинга
Системы управления (CMS)
нет отзывов
$15/час
от $300от 10 дней
нет рейтинга