Разработка сайтов и интернет-магазинов. CMS. Laravel
Последних работ нет в портфолио (новостные порталы/CRM/...), так как работал на студии!
Ссылки на работы скидываю лично!
Больше обо мне - iyExpert.com и здесь
Работаю веб-программистом с 2008 года.
- PHP/MySQL/PostgreSQL
- HTML/CSS
- JS (+Jquery)
- Laravel framework (контроль доступа RBAC, мультиязычность, миграции, консольные команды, кеширование (файлы и Redis) и т д)
- Mercurial SG (GIT)
- Composer
- SSH
- LAMP / LEMP
- MySQL Workbench
- REST API
- Trello
- ....
Пример работы (управление моделью, построение графика. фильтры, геокодирование, кеширвоание и т д) - http://test2.iyexpert.com/orders ( код - https://bitbucket.org/IyExpert/ordertest/src)--------------------
- Разработка веб-сайтов, интернет-магазинов и онлайн-сервисов.
- Опыт управления командой удаленных сотрудников (дизайнеры, верстальщики, ....)
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- разработал собственную систему управления контентом (самописную), которая успешно используется в проектах.
- система управления на framework Laravel
Портфолио
- Сайт адвоката326 просмотров
- Сайт ГГХПИ270 просмотров
- Все для школьников и их родителей270 просмотров
- Фаворос290 просмотров
- Фарфор - (фарфоргжел)269 просмотров
- ТАНДЫР-МАСТЕР402 просмотра
- Сайт-каталог - "Мастерская Голунова В."383 просмотра
- Брачное агенство346 просмотров
- Интернет магазин окон - ОкнаНаДиване246 просмотров
- Ucreformas S.L. - архітектурна дизайн студія449 просмотров
- Моделирование и визуализация интэреров366 просмотров
Отзывы заказчиков
$29
10 баллов
12 лет назад
Отзыв недоступен.
По этому заказу не оплачена комиссия сервиса!
По этому заказу не оплачена комиссия сервиса!
$3
10 баллов
12 лет назад
Мою проблему над которой сидел я долго, Илья решил моментом, респект
Ответный отзыв
Хороший человек. Отличный заказчик.
$250
10 баллов
13 лет назад
Понравилось работать с Ильей. Хороший вкус касательно дизайна, быстрота выполнения всех пожеланий. Рекомендую.
Ответный отзыв
Впечатления от сотрудничества весьма положительные. Елена - человек доброжелательный, вежливый, корректный. Оплату производит сразу и в полном объеме.
$50
10 баллов
13 лет назад
Как и ожидал работа выполненна на высоте. При создании сайта учтены все пожелания, в результате получили именно то что хотели . Обязательно будем сотрудничать в дальнейшем. Проводил предоплату 30%.
Ответный отзыв
Впечатления от сотрудничества весьма положительные. Человек доброжелательный, вежливый, корректный. Оплату производит сразу и в полном объеме. Настоятельно рекомендую и советую. Мной проверено - порядочный заказчик!
$150
10 баллов
13 лет назад
Проект выполнен хорошо. Учтены были все пожелания. Работой доволен, рекомендую обращаться! Сайт полноценно функционирует, с очень удобной системой управления. Проводил предоплату 30%.
Ответный отзыв
Заказчик отличный и приятный в общении человек. Сотрудничаю уже долгое время. Предоставлен нужный материал для разработки.
Сайты «под ключ»
5 отзывов
$15/час
от $300от 10 дней
нет рейтинга
Веб-программирование
4 отзыва
$15/час
от $1от 1 часа
нет рейтинга
HTML-верстка
3 отзыва
от $50
от 1 дня
нет рейтинга
Интернет-магазины
1 отзыв
$15/час
от $700от 15 дней
нет рейтинга
Системы управления (CMS)
нет отзывов
$15/час
от $300от 10 дней
нет рейтинга