Буду рада сотрудничеству!
Копирайт, рерайт, организация продаж, маркетинговые исследования.
Готова обсуждать сотрудничество в рамках любых проектов!
Портфолио
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Отзывы заказчиков
$30
10 баллов
11 лет назад
Спасибо Елене за хорошую работу и умеренные цены! Буду обращаться еще.
Ответный отзыв
Адекватный, порядочный и приятный заказчик. Рекомендую!!!
$5
10 баллов
12 лет назад
Елена инициативна, исполнительна, работает вдумчиво и внимательно, спасибо
Ответный отзыв
все коротко и ясно. довольна сотрудничеством.
Редактирование и Корректура
1 отзыв
от $2
от 1 дня
#180
Копирайтинг
1 отзыв
от $2
от 1 дня
#1005
Рефераты, Курсовые и Дипломы
нет отзывов
от $3
от 1 дня
#1253
Наполнение сайтов
нет отзывов
от $1
от 1 дня
#2231
Переводы
нет отзывов
от $2
от 1 дня
#7375