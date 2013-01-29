kuksova

Елена kuksova

 
45 лет
16 лет на фриланс-бирже
Была
9 месяцев назад
Буду рада сотрудничеству!

Копирайт, рерайт, организация продаж, маркетинговые исследования.

Готова обсуждать сотрудничество в рамках любых проектов!

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Отзывы заказчиков

OldSkorpin
Илья 
34 года
12 лет в сервисе
Был
2 года назад
$30
10 баллов
11 лет назад
Написать 13 статей
Спасибо Елене за хорошую работу и умеренные цены! Буду обращаться еще.
Адекватный, порядочный и приятный заказчик. Рекомендую!!!
Ответный отзыв
Serverx
Сервер 
52 года
19 лет в сервисе
Был
2 года назад
$5
10 баллов
12 лет назад
Несложная работа с файлом .xls
Елена инициативна, исполнительна, работает вдумчиво и внимательно, спасибо
все коротко и ясно. довольна сотрудничеством.
Ответный отзыв
Редактирование и Корректура
1 отзыв
от $2
от 1 дня
#180
Копирайтинг
1 отзыв
от $2
от 1 дня
#1005
Рефераты, Курсовые и Дипломы
нет отзывов
от $3
от 1 дня
#1253
Наполнение сайтов
нет отзывов
от $1
от 1 дня
#2231
Переводы
нет отзывов
от $2
от 1 дня
#7375