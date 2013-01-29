Несложная работа с файлом .xls

Редактирование и КорректураЗавершен26 заявок414 просмотров
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здравствуйте,

в файле необходимо дозаполнить нехватающие значения. речь идет об учете проеханных километров

поясняю, в таблице есть 3 колонки

1.

показатель счетчика начала поездки (например 100км)

2.

показатель счетчика конца поездки (например 150км)

3.

сколько км проехано за поездку. (например 50км)

так вот, колонка 3 уже заполнена, необходимо подставить значения в 1 и 2

во вложении таблица, там уже начато заполнение., продолжить необходимо с километража указанного оранжевым.

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11 лет назад
Serverx
Сервер 
51 годГермания
17 лет в сервисе
Был
2 месяца назад
Выбранный исполнитель
kuksova
Елена 
44 годаУкраина
15 лет в сервисе
Была
23 дня назад
11 лет назад
$5
1 день
Елена инициативна, исполнительна, работает вдумчиво и внимательно, спасибо
все коротко и ясно. довольна сотрудничеством.