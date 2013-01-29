Несложная работа с файлом .xls

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здравствуйте,
в файле необходимо дозаполнить нехватающие значения. речь идет об учете проеханных километров
поясняю, в таблице есть 3 колонки
1.
показатель счетчика начала поездки (например 100км)
2.
показатель счетчика конца поездки (например 150км)
3.
сколько км проехано за поездку. (например 50км)
так вот, колонка 3 уже заполнена, необходимо подставить значения в 1 и 2
во вложении таблица, там уже начато заполнение., продолжить необходимо с километража указанного оранжевым.
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