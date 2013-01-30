Корректировка текста в таблицах Эксель

Редактирование и КорректураЗавершен25 заявок390 просмотров
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Есть таблица на 50 000 позиций. В ней всего два столбика. В одном слова латиницей, во втором кириллицей. Надо проверить правильность написания кириллицей. Срок 5 дней. Предлагайте стоимость данной работы.

11 лет назад
kaa_dir
Андрей 
46 летУкраина
11 лет в сервисе
Был
8 лет назад
Выбранные исполнители
msmietanin
Михаил 
32 годаРоссия
11 лет в сервисе
Был
10 лет назад
11 лет назад
$23
5 дней
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natallia_c
33 годаБеларусь
12 лет в сервисе
Была
7 лет назад
11 лет назад
$20
6 дней
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