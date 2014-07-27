Существует пару месяцев ИМ по автоэлектронике и системам защиты. По НЧ в топе, по ВЧ и СЧ вообще можно сказать нет его. Нужно заняться оптимизацией и продвижением. Регионально – Украина. Главное условие – никаких ...
- Поисковые системы (SEO)10 заявокЗакрыт9 лет назад
Нужно создать 10 статических изображений на автотематику. Для разделов на сайт в виде шапки. Размер 974х291 пикс. Пишите стоимость за 1 изображение обязательно!! Желательно примеры работ по данной тематике.Баннеры26 заявокЗакрыт10 лет назад
Размещение ссылок на тематических форумах. Нужен специалист с имеющимися аккаунтами. Тематика беременность, новорожденные и т.п. Указывайте ценыКопирайтинг8 заявокЗакрыт10 лет назад
Нужны тексты на тему тротуарной плитки, бордюрного камня, укладки, гостов, производства и т.д. Объем текста 800 зн б пр. Уникальность в среднем 95% по адвего. На каждый текст идет свой ключ, вхождение ключа в тексте ...Копирайтинг30 заявокЗакрыт10 лет назад
Необходимо настроить проект в Сапе для сайта туристической тематики. Цель – поднять тиц с 20 до 60 и держать на этом уровне. Ранее у сайта был такой тиц потом медленно просел. Указывайте обязательно стоимость.Поисковые системы (SEO)4 заявкиЗакрыт10 лет назад
Есть сайт на вордпрессе на туртематику. Есть статьи с описанием интересных мест. Хотел бы добавить в конце статьи окно с картой страны на которой обозначено это место и предложение проложить маршрут и рассчитать время и ...Системы управления (CMS)3 заявкиЗакрыт10 лет назад
Есть сайт на вордпрессе на туртематику. Есть статьи с описанием интересных мест. Хотел бы добавить такой модуль в конце статьи. На карте показывается координаты и точка где это место находится. Предлагается ввести свой город чтобы ...Веб-программирование3 заявкиЗакрыт10 лет назад
Необходимо выкачать сайт из сети. Интересуют сроки и стоимость. Дополнительные вопросы в личке. Пишите цену и срокиВеб-программирование8 заявокЗакрыт11 лет назад
Необходимо наполнить сайт на инклудах. Для начала 10 страниц. Потом еще будет. Всю информацию предоставлю. Пишите обязательно стоимость за 1 страницуВеб-программирование8 заявокЗакрыт11 лет назад
Перенести сайт на инклудах на cms – любую из вордпресс, друпал, джумла (рассмотрю и другие варианты). Обязательное строгое соблюдение точности в урлах, структуре и т.д. Всего около 60 страниц на сайте ...Системы управления (CMS)15 заявокЗакрыт11 лет назад
Разместить статьи на сайте - 10 сейчас и 10 через пару дней. Какие работы необходимо выполнить: - разместить сам текст. - найти до 10 изображений в сети по тематике, привести их к необходимым ...Наполнение сайтов13 заявокЗакрыт11 лет назад
Рерайт текстов с исходников. Тема - препараты по омоложению кожи и т.д. Уникальность в пределах 95% по адвего. Количество 500 000 зн. В сутки не менее 25 000 зн. Указывайте стоимость за 1000 зн ...Копирайтинг30 заявокЗакрыт11 лет назад
Необходимо срочно написать 73 текста по 800 знаков в каждом. Тематика - изделия из железобетона, тротуарная плитка и т.д. Примеры текстов могу показать. Уникальность мин 95% по адвего. В каждый текст необходимо вставить 2 ключа. ...Копирайтинг1 исполнительЗавершен11 лет назад
Необходимо помочь правильно составить проект по закупке ссылок в Sape. Объяснить принцип создания анкоров, выбора мест размещения ссылок. Цель – поднять ТИЦ до определенного уровня и таким образом держать его. Речь ...Поисковые системы (SEO)4 заявкиЗакрыт11 лет назад
Тексты о детях, детских средствах гигиены, уходу за ребенком и т.д. Есть ключи, есть темы. Требования к тексту очень просты: - читаемость, наличие слога, умение донести сложное простым языком ...Копирайтинг45 заявокЗакрыт11 лет назад
Нужно создать несколько изображений. Они будут в качестве заставок в шапке на страницах сайта в определенных категориях. Изображения статические. Размер изображения 945*315 пикс. Тематика – уход за ребенком, все для мам, ...Баннеры14 заявокЗакрыт11 лет назад
Проблема в следующем. Установлен текстовый редактор CKEditor. При редактировании текста в редакторе все форматируется визуально без проблем. После сохранения и просмотра форматирование текста только частично. Не работает – заголовок ниже 2, выделение жирным, ...Системы управления (CMS)4 заявкиЗакрыт11 лет назад
Нужен копирайтер. Тексты о детях, детских средствах гигиены, уходу за ребенком и т.д. Есть ключи, есть темы. Требования к тексту очень просты: - читаемость - уникальность не менее ...Копирайтинг55 заявокЗакрыт11 лет назад
Необходимо разместить на сайте статьи - 10 статей. Сайт на WP. Текст готов. Необходимо: - найти до 10 тематических изображений для каждой статьи и обрезать их до необходимого размера - разместить через админку ...Наполнение сайтов1 исполнительЗавершен11 лет назад
Необходимо находить изображения в сети и приводить их к определенному размеру. Выдаю 10 тем и на каждую тему до 8 изображений. Исходя из практики обычно на 1 тему минимум 4 получается изображения. Потом привести к ...Наполнение сайтов18 заявокЗакрыт11 лет назад