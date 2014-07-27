kaa_dir

Андрей kaa_dir

 
47 лет
12 лет на фриланс-бирже
Был
9 лет назад
Описание профиля отсутствует

  • Продвижение ИМ

    Существует пару месяцев ИМ по автоэлектронике и системам защиты. По НЧ в топе, по ВЧ и СЧ вообще можно сказать нет его. Нужно заняться оптимизацией и продвижением. Регионально – Украина.  Главное условие – никаких ...

    Поисковые системы (SEO)10 заявок
    Закрыт
    9 лет назад

  • Создать несколько статических изображений для сайта

    Нужно создать 10 статических изображений на автотематику. Для разделов на сайт в виде шапки. Размер 974х291 пикс. Пишите стоимость за 1 изображение обязательно!! Желательно примеры работ по данной тематике.

    Баннеры26 заявок
    Закрыт
    10 лет назад

  • Нужны тексты

    Нужны тексты на тему тротуарной плитки, бордюрного камня, укладки, гостов, производства и т.д. Объем текста 800 зн б пр. Уникальность в среднем 95% по адвего. На каждый текст идет свой ключ, вхождение ключа в тексте ...

    Копирайтинг30 заявок
    Закрыт
    10 лет назад

  • Необходимо настроить проект в Сапе

    Необходимо настроить проект в Сапе для сайта туристической тематики. Цель – поднять тиц с 20 до 60 и держать на этом уровне. Ранее у сайта был такой тиц потом медленно просел. Указывайте обязательно стоимость.

    Поисковые системы (SEO)4 заявки
    Закрыт
    10 лет назад

  • Нужен модуль, плагин и т.д. для WP

    Есть сайт на вордпрессе на туртематику. Есть статьи с описанием интересных мест. Хотел бы добавить в конце статьи окно с картой страны на которой обозначено это место и предложение проложить маршрут и рассчитать время и ...

    WordPress
    Системы управления (CMS)3 заявки
    Закрыт
    10 лет назад

  • Сделать расчет пути на сайте

    Есть сайт на вордпрессе на туртематику. Есть статьи с описанием интересных мест. Хотел бы добавить такой модуль в конце статьи. На карте показывается координаты и точка где это место находится. Предлагается ввести свой город чтобы ...

    WordPress
    Веб-программирование3 заявки
    Закрыт
    10 лет назад

  • Перенести сайт на инклудах на cms

    Перенести сайт на инклудах на cms – любую из вордпресс, друпал, джумла (рассмотрю и другие варианты). Обязательное строгое соблюдение точности в урлах, структуре и т.д. Всего около 60 страниц на сайте ...

    DrupalJoomlaWordPress
    Системы управления (CMS)15 заявок
    Закрыт
    11 лет назад

  • Разместить статьи на сайте

    Разместить статьи на сайте - 10 сейчас и 10 через пару дней. Какие работы необходимо выполнить: - разместить сам текст. - найти до 10 изображений в сети по тематике, привести их к необходимым ...

    WordPress
    Наполнение сайтов13 заявок
    Закрыт
    11 лет назад

  • Рерайт текстов

    Рерайт текстов с исходников. Тема - препараты по омоложению кожи и т.д. Уникальность в пределах 95% по адвего. Количество 500 000 зн. В сутки не менее 25 000 зн. Указывайте стоимость за 1000 зн ...

    Копирайтинг30 заявок
    Закрыт
    11 лет назад

  • Написать тексты срочно

    Необходимо срочно написать 73 текста по 800 знаков в каждом. Тематика - изделия из железобетона, тротуарная плитка и т.д. Примеры текстов могу показать. Уникальность мин 95% по адвего. В каждый текст необходимо вставить 2 ключа. ...

    Копирайтинг1 исполнитель
    Завершен
    11 лет назад

  • Помощь составить проект в Сапе

    Необходимо помочь правильно составить проект по закупке ссылок в Sape. Объяснить принцип создания анкоров, выбора мест размещения ссылок. Цель – поднять ТИЦ до определенного уровня и таким образом держать его. Речь ...

    Поисковые системы (SEO)4 заявки
    Закрыт
    11 лет назад

  • Необходимы статьи

    Тексты о детях, детских средствах гигиены, уходу за ребенком и т.д. Есть ключи, есть темы. Требования к тексту очень просты: - читаемость, наличие слога, умение донести сложное простым языком ...

    Копирайтинг45 заявок
    Закрыт
    11 лет назад

  • Нужно создать несколько изображений

    Нужно создать несколько изображений. Они будут в качестве заставок в шапке на страницах сайта в определенных категориях. Изображения статические. Размер изображения 945*315 пикс. Тематика – уход за ребенком, все для мам, ...

    Баннеры14 заявок
    Закрыт
    11 лет назад

  • Проблема с сайтом на Друпал 7

    Проблема в следующем. Установлен текстовый редактор CKEditor. При редактировании текста в редакторе все форматируется визуально без проблем. После сохранения и просмотра форматирование текста только частично. Не работает – заголовок ниже 2, выделение жирным, ...

    Drupal
    Системы управления (CMS)4 заявки
    Закрыт
    11 лет назад

  • Требуется копирайтер

    Нужен копирайтер. Тексты о детях, детских средствах гигиены, уходу за ребенком и т.д. Есть ключи, есть темы. Требования к тексту очень просты: - читаемость - уникальность не менее ...

    Копирайтинг55 заявок
    Закрыт
    11 лет назад

  • Разместить на сайте статьи

    Необходимо разместить на сайте статьи - 10 статей. Сайт на WP. Текст готов. Необходимо: - найти до 10 тематических изображений для каждой статьи и обрезать их до необходимого размера - разместить через админку ...

    WordPress
    Наполнение сайтов1 исполнитель
    Завершен
    11 лет назад

  • Поиск изображений

    Необходимо находить изображения в сети и приводить их к определенному размеру. Выдаю 10 тем и на каждую тему до 8 изображений. Исходя из практики обычно на 1 тему минимум 4 получается изображения. Потом привести к ...

    Наполнение сайтов18 заявок
    Закрыт
    11 лет назад
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Отзывы фрилансеров

Rittika
Любовь 
36 лет
12 лет в сервисе
Была
5 лет назад
$130
10 баллов
11 лет назад
Написать тексты срочно
Очень довольна сотрудничеством с Андреем. Постановка задачи на высшем уровне. Все четко и понятно. Тексты проверяются без задержек. Андрей всегда на связи. Оплата по договоренности. Однозначно, рекомендую.
Была необходимость написать большое количество качественных текстов по ТЗ в кратчайшие сроки. Все было выполнено на высочайшем уровне. Сроки, качество - все как было оговорено. Тематики были разные - качество везде на уровне. Общение посредством почты сначала смутило, но молниеносность ответов всякие сомнения отогнала напрочь. Крайне рекомендую Любовь в качестве исполнителя. Сам уже повторно обращался и буду еще обращаться.
Ответный отзыв
Carmensita
Ксения 
40 лет
13 лет в сервисе
Была
7 месяцев назад
$10
10 баллов
11 лет назад
Разместить на сайте статьи
WordPress
Очень приятный и порядочный заказчик, чётко ставит задачи, вовремя оплачивает работу. Рекомендую к сотрудничеству!
Поставленный объем работы выполнила в срок и очень качественно с учетом всех пожеланий
Ответный отзыв
geomoney
Валодя 
35 лет
12 лет в сервисе
Был
3 месяца назад
$1
10 баллов
11 лет назад
Дополнить страницы сайта
Отличный заказчики никогда не опаздывает, платят вовремя и всегда держит слово рекомендую
Отличный исполнитель. Проект разобрали в скайпе очень быстро, сразу же приступил к исполнению. Рекомендую
Ответный отзыв
Lidasik
38 лет
12 лет в сервисе
Была
3 дня назад
$38
10 баллов
12 лет назад
Обтравка фото
Андрей, как всегда предоставил четкое задание, осуществил моментальную проверку и оплату. Перед выполнением задания дал несколько полезных советов по обработке.
С Лидой сотрудничаю уже в который раз - думаю это уже само по себе говорит о многом))) Четкое, своевременное, качественное выполнение задания - все на высоте)))
Ответный отзыв
Tanya_T
43 года
12 лет в сервисе
Была
12 лет назад
$7
10 баллов
12 лет назад
Дополнить таблицу эксель
HTML
Андрей очень порадовал своей пунктуальностью от момента предъявления задачи и до завершения расчетов. Также большой плюс – возможность получения от него дополнительной информации по заданию практически мгновенно. И меня , как новичка, приятно удивила его доброжелательность – помог разобраться в тонкостях работы на Weblancer .
Задание оказалось немного сложнее, нежели было описано и предполагалось. Но девушка справилась с ним на отлично, проявив удивительную внимательность, точность и скорость исполнения. Рекомендую к сотрудничеству.
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