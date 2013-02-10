Необходимо обработать Excel-файл

Имеем Excel файл, который содержит базу по товарам. В первой колонке вставлена картинка. Необходимо написать макрос, который бы картинку сохранял в папку с книгой в формате jpg. При этом из самого файла картинка бы удалялась, а в ячейку записывалось имя файла сохраненной картинки.

В заявке указывайте стоимость обязательно.