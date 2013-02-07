Нужен контент-мейкер на сайт о бороде

Требуются люди (2-3 человека) для переноса новостных статей на английском из PDF архива на новый сайт (CMS Drupal) с небольшой редактурой: изображения переноситься не будут, поэтому из текста нужно убрать фразы типа "см. рисунок 1". Количество ...
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Это не шутка. Нужно по одному посту в неделю (от 1000 знаков с картинкой), будь это эксперимент, интересные истории, интересное видео о бороде с описанием, приколы, связанные с бородой, или просто новости в формате "бороды". Уникальность постов от 96%. Это могут быть ваши авторские тексты, хорошие рерайты или переводы с зарубежных ресурсов (а такие есть, на удивление).
За каждый такой пост платим 5 wmz. В дальнейшем планируется увеличение количества постов в месяце.
Отличная подработка, не требующая временных вложений.
Очень приветствуются новости такого плана: http://www.duffelblog.com/2012/04/pentagon-study-finds-beards-directly-proportional-to-combat-effectiveness/
Процесс происходит следующим образом: вы находите материал, публикуете его черновиком на сайт, сообщаете мне, я проверяю и подтверждаю/отклоняю. По подтверждении вам выплачивается 5$ фиксированно (в отдельных случаях, за большие статьи размер платы может быть пересмотрен).
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