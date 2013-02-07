Нужен контент-мейкер на сайт о бороде

Это не шутка. Нужно по одному посту в неделю (от 1000 знаков с картинкой), будь это эксперимент, интересные истории, интересное видео о бороде с описанием, приколы, связанные с бородой, или просто новости в формате "бороды". Уникальность постов от 96%. Это могут быть ваши авторские тексты, хорошие рерайты или переводы с зарубежных ресурсов (а такие есть, на удивление).

За каждый такой пост платим 5 wmz. В дальнейшем планируется увеличение количества постов в месяце.

Отличная подработка, не требующая временных вложений.

Очень приветствуются новости такого плана: http://www.duffelblog.com/2012/04/pentagon-study-finds-beards-directly-proportional-to-combat-effectiveness/

Процесс происходит следующим образом: вы находите материал, публикуете его черновиком на сайт, сообщаете мне, я проверяю и подтверждаю/отклоняю. По подтверждении вам выплачивается 5$ фиксированно (в отдельных случаях, за большие статьи размер платы может быть пересмотрен).