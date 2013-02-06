Требуется контент-менеджер для портала

Наполнение сайтовЗакрыт18 заявок272 просмотра
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В связи с отсутствием времени, ищу помощника, который бы смог публиковать и оформлять статьи на информационном портале, сопровождая каждую статью картинками.

В дальнейшем, подбор контента для заказа у копирайтера после моего одобрения/проверки.

11 лет назад
MBarkanov
Михаил 
37 летРоссия
11 лет в сервисе
Был
6 лет назад
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