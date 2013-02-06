Поиск 50 тематических интернет-сайтов

$5
Наполнение сайтовЗакрыт3 заявки209 просмотров
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поиск 50 тематических интернет-сайтов с технической возможностью размещения баннерной рекламы.

Тематика сайтов - ПРЕИМУЩЕСТВЕННО хайп (англ. HYIP), так же форумы и сайты обсуждения инвестиций в интернете, foreх и электронных платежных систем.

Форумы обсуждений электронных платежных систем должы быть в меньшинстве, то есть не более 5-10%. И mmgp.ru, пожалуйста, тоже не надо.

География - всё СНГ.

11 лет назад
la_persona
53 годаРоссия
11 лет в сервисе
Был
11 лет назад
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