поиск 50 тематических интернет-сайтов с технической возможностью размещения баннерной рекламы.

Тематика сайтов - ПРЕИМУЩЕСТВЕННО хайп (англ. HYIP), так же форумы и сайты обсуждения инвестиций в интернете, foreх и электронных платежных систем.

Форумы обсуждений электронных платежных систем должы быть в меньшинстве, то есть не более 5-10%. И mmgp.ru, пожалуйста, тоже не надо.

География - всё СНГ.