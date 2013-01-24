Добавление текстов и картинок на сайт

Необходимо добавить характеристики и изображение к товарам (часы). Общее количество — ок.200 cms Magento Подробнее в приложении. Прошу оставлять заявки только тех, кто может сразу приступить к работе.
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Задача добавить 4 текста и картинки к ним на сайт.
Сайт сделан на http://www.hostcms.ru/
Текста можно добавить только через FTP и более того их нужно найти (более 300 документов)
Оплата Яденьги
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