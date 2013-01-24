Добавление текстов и картинок на сайт

Наполнение сайтовЗакрыт5 заявок299 просмотров
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Задача добавить 4 текста и картинки к ним на сайт.

Сайт сделан на http://www.hostcms.ru/

Текста можно добавить только через FTP и более того их нужно найти (более 300 документов)

Оплата Яденьги

11 лет назад
AndreyMy
Андрей 
41 годРоссия
12 лет в сервисе
Был
3 года назад
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