Задание для контент-менеджера

Требуется на постоянную работу контент-менеджер для спортивного сайта. Должностные обязанности: * Самостоятельный поиск в интернете и заполнение результатов состоявшихся матчей (футбол, хоккей, баскетбол, итд) * Составление расписания будущих матчей в админке * Слежение за спортивными событиями и редактирование событий ...
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Приглашаем контент-менеджера для наполнения небольших 5-7 сайтов по 5-7 страниц каждый.
На каждый сайт по 2-3 оригинальных текста не более 3000 знаков каждый, описание услуг 5-6 вариантов (фото+описание на 3-4 строки).
Тематика: бронирование гостиниц, транспортные услуги, заказ автобусов.
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