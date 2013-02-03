Задание для контент-менеджера

Нужен человек, который будет писать посты на форумах. Тематика казино, покер. Список форумов есть, аккаунты уже зарегистрированы, необходимо их прокачать. Размещение от 50 постов в день. Средний объем поста 100-150 символов. Требования к постам на форумах: уникальность, минимальный объем ...