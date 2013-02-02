Для небольшого проекта нужен контент-специалист

Наполнение сайтовЗавершен9 заявок197 просмотров
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Требуется не столько копирайтер, сколько контент-дизайнер. Который разместит правильно уже готовый текст, подберет и подвесит фотку, разобьет абзацы. В случае удачного сотрудничества, планируется дальнейшее партнерство. Проект создан на Джумле 2,5.

11 лет назад
nemoss
53 годаАзербайджан
16 лет в сервисе
Был
2 месяца назад
Выбранный исполнитель
yellow-black
35 летРоссия
12 лет в сервисе
Была
2 года назад
11 лет назад
$16
2 дня
Опыта маловато, но позитивный удобный в общении человек. Удачи
Спасибо за новый опыт и приятное сотрудничество!
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