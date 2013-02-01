Контент-менеджер

$330
Наполнение сайтовЗакрыт5 заявок344 просмотра
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Здравствуйте!

требуется 2 ответственных исполнителя для наполнения сайта статьями, материалами, фотографиями.

Знания: фотошоп, основы html, обладание вкусом, аккуратность, постоянное нахождение в сети, общение через скайп.

ЗП 330 долларов в месяц.

Рабочий график 6 дней в неделю, 9 часов в день.

удаленная работа

только девушки, по-скольку более ответственно подходят к работе.

пишите,пожалуйста, ваши заявки на почту [email protected]

спасибо!

11 лет назад
evgeniy-roof
Евгений 
42 годаРоссия
11 лет в сервисе
Был
11 лет назад
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