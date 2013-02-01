Контент-менеджер

Копипаст 200 товаров в магазин
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Здравствуйте!
требуется 2 ответственных исполнителя для наполнения сайта статьями, материалами, фотографиями.
Знания: фотошоп, основы html, обладание вкусом, аккуратность, постоянное нахождение в сети, общение через скайп.
ЗП 330 долларов в месяц.
Рабочий график 6 дней в неделю, 9 часов в день.
удаленная работа
только девушки, по-скольку более ответственно подходят к работе.
пишите,пожалуйста, ваши заявки на почту [email protected]
спасибо!
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