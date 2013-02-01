Контент-менеджер

http://rele21.ru/index.php/proizvoditeli вот есть магазин. Категории уже созданы, осталось наполнить товарами. Есть файл в нем ссылки на товары. В соответствии с файлом нужно наполнить товары. Позиции: 1. Код товара (любой по порядку) 2. Название товара -Копирование с сайта без ...