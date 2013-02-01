Требуется исполнитель: контент-планы

Наполнение сайтовЗавершен10 заявок251 просмотр
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Тематики — авто, путешествия, животные, здоровье и медицина, спорт и фитнес

Задача — поиск контента в интернете для публикации в соц.сетях (15-20 постов в неделю по каждой тематике)

11 лет назад
tkachenko3
Дмитрий 
41 годУкраина
11 лет в сервисе
Был
11 лет назад
8 отзывов
Выбранный исполнитель
miel7
Ольга 
37 летУкраина
11 лет в сервисе
Была
4 года назад
11 лет назад
$10
1 день
Работа выполнена качественно и быстро.
Хороший заказчик, оплата своевременная, приятно работать.
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