e-mail: [email protected]
skype: sammiel3
Образование: высшее
Специальность: маркетинг
Копирайт
Рерайт
Рекламные тексты
Описания к товарам
Тексты на главную
Технические статьи
Наполнение контентом (сайты, интернет магазины, товарные площадки, группы в соц сетях,ведение блогов)
Редактирование
Работаю в CMS Wordpress, joomla, DLE, Drupal, Bitrix, Amiro, MODx. Быстро и качественно.
Работала и продолжаю работать с такими сайтами:
Отзывы заказчиков
$20
10 баллов
10 лет назад
Очень доволен
Ответный отзыв
Сергей - отличный заказчик. Четкая постановка задачи и своевременный контроль и оплата выполненной работы радуют)
$3
10 баллов
10 лет назад
Ольга молодец, благодаря ей появилась рубрика о личном опыте путешествий на сайте!
Ответный отзыв
Прекрасный заказчик, интересный проект. Приятно сотрудничать!
$70
10 баллов
11 лет назад
Ольга - великолепный исполнитель. Хочу отметить следующие плюсы: 1) Быстро вошла в курс дела по соответствующей тематике 2) Спустя два дня был составлен контент-план 3) На третий день приступила к работе 4) Исполнительна, почти всегда онлайн и готова что либо подправить. В общем оценка - 5. Рекомендую.
Ответный отзыв
Своевременная оплата, четкая постановка ТЗ, доступность и оперативность в решении вопросов- отличный заказчик!
$10
10 баллов
12 лет назад
С Ольгой приятно сотрудничать: пишет хорошие, грамотные тексты, прекрасно переводит и адаптирует. Не нуждается в постоянном контроле за исполнением. Выполняет работу в срок.
Ответный отзыв
Сотрудничать с Ольгой приятно! Интересное ТЗ, своевременный отклик при возникновении вопросов, регулярная оплата.
$1
10 баллов
12 лет назад
Ольга прекрасно справляется со своими должностными обязанностями: самостоятельно, в срок и без контроля со стороны работодателя. Т.е. полностью закрывает возложенный на нее блок работы. Новости Ольги действительно интересно читать. Превосходно.
Ответный отзыв
Дмитрий- отличный заказчик. Своевременная оплата,четкое ТЗ, всегда на связи и помощь в решении любых вопросов. Приятно сотрудничать!
Копирайтинг
6 отзывов
$2/час
от $10от 1 дня
#306
Наполнение сайтов
2 отзыва
$10/час
от $10от 1 дня
#225
Социальные сети (SMM и SMO)
1 отзыв
$10/час
от $10от 1 дня
#49