Ольга - великолепный исполнитель. Хочу отметить следующие плюсы: 1) Быстро вошла в курс дела по соответствующей тематике 2) Спустя два дня был составлен контент-план 3) На третий день приступила к работе 4) Исполнительна, почти всегда онлайн и готова что либо подправить. В общем оценка - 5. Рекомендую.