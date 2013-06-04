miel7

Ольга miel7

 
39 лет
12 лет на фриланс-бирже
Была
5 лет назад

e-mail: [email protected]

skype: sammiel3

Образование: высшее

Специальность: маркетинг

Копирайт

Рерайт

Рекламные тексты

Описания к товарам

Тексты на главную

Технические статьи

Наполнение контентом (сайты, интернет магазины, товарные площадки, группы в соц сетях,ведение блогов)

Редактирование

Работаю в CMS Wordpress, joomla, DLE, Drupal, Bitrix, Amiro, MODx. Быстро и качественно.

Работала и продолжаю работать с такими сайтами:

http://gorod.turizm.ru/

http://apprus.ru/

http://ekaterinasmolina.ru/

http://brazilian-news.ru/

http://iran24.ru/

http://www.pyatnizza.com/

http://profi-avers.ru/

http://medvse.ru/

http://www.kudaexat.ru/

http://ecob2b.net/ru/news

http://business-sunrise.com/

http://www.pokermoscow.ru/

http://tour.scng.ru/

Отзывы заказчиков

MEHAS
37 лет
15 лет в сервисе
Был
год назад
$20
10 баллов
10 лет назад
Автор новостей
Очень доволен
Сергей - отличный заказчик. Четкая постановка задачи и своевременный контроль и оплата выполненной работы радуют)
Ответный отзыв
LucyLogics
Людмила 
33 года
12 лет в сервисе
Была
7 лет назад
$3
10 баллов
10 лет назад
Тексты об иммиграции в Азию
Ольга молодец, благодаря ей появилась рубрика о личном опыте путешествий на сайте!
Прекрасный заказчик, интересный проект. Приятно сотрудничать!
Ответный отзыв
maxxxos
41 год
15 лет в сервисе
Был
5 лет назад
$70
10 баллов
11 лет назад
Модератор -ведение проекта в социальных группах
Ольга - великолепный исполнитель. Хочу отметить следующие плюсы: 1) Быстро вошла в курс дела по соответствующей тематике 2) Спустя два дня был составлен контент-план 3) На третий день приступила к работе 4) Исполнительна, почти всегда онлайн и готова что либо подправить. В общем оценка - 5. Рекомендую.
Своевременная оплата, четкая постановка ТЗ, доступность и оперативность в решении вопросов- отличный заказчик!
Ответный отзыв
turizm1001
Ольга 
43 года
13 лет в сервисе
Была
9 лет назад
$10
10 баллов
12 лет назад
Сотрудники для заливки достопримечательностей
С Ольгой приятно сотрудничать: пишет хорошие, грамотные тексты, прекрасно переводит и адаптирует. Не нуждается в постоянном контроле за исполнением. Выполняет работу в срок.
Сотрудничать с Ольгой приятно! Интересное ТЗ, своевременный отклик при возникновении вопросов, регулярная оплата.
Ответный отзыв
Paralog
44 года
13 лет в сервисе
Был
12 лет назад
$1
10 баллов
12 лет назад
Требуется рерайтер для ведения новостного блога
Ольга прекрасно справляется со своими должностными обязанностями: самостоятельно, в срок и без контроля со стороны работодателя. Т.е. полностью закрывает возложенный на нее блок работы. Новости Ольги действительно интересно читать. Превосходно.
Дмитрий- отличный заказчик. Своевременная оплата,четкое ТЗ, всегда на связи и помощь в решении любых вопросов. Приятно сотрудничать!
Ответный отзыв
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Копирайтинг
6 отзывов
$2/час
от $10от 1 дня
#306
Наполнение сайтов
2 отзыва
$10/час
от $10от 1 дня
#225
Социальные сети (SMM и SMO)
1 отзыв
$10/час
от $10от 1 дня
#49