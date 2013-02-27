turizm1001

Ольга Иванова turizm1001

 
42 годаРоссия/Москва
11 лет на фриланс-бирже
Была
7 лет назад
Описание профиля отсутствует
недостаточно оценок
недостаточно рекомендаций
$5
выплачено фрилансерам
нет выбранных исполнителей
нет постоянных исполнителей
нет безопасных платежей

  • Написание ответов на вопросы.

    Требуются авторы для формирования вопросов по имеющимся ключевым запросам пользователей рунета, а также для написания ответов на них. Объем каждого ответа -  не более 1 000 знаков.  Количество запросов ограничено - проект разовый. Оплата: 50 рублей ...

    Копирайтинг9 заявок
    Закрыт
    7 лет назад

  • Авторы путеводителей

    Необходимо составить тексты-путеводителипо самым популярным городам. Задача: помочь туристам хорошо провести время и посмотреть все самые необходимое в месте своего отдыха. В тексте необходимо датьполезные и ценные маршруты и советы для удачного путешествия. При этом важно учитывать ...

    Копирайтинг1 исполнитель
    Завершен
    7 лет назад

  • Тексты об отелях города

    Для туристического портала требуются авторы для написания сео-текстов на тему "Как дешево снять отель в городе".  Объем текста 2500-3000 знаков. [b]Оплата: 80 руб за 1000 знаков.  [/b]В текстах необходимо будет написать советы о съеме гостиниц в ...

    Копирайтинг29 заявок
    Закрыт
    8 лет назад

  • Ищем копирайтеров

    Требуются копирайтеры для долгосрочного сотрудничества, способные писать в неделю до 100 тыс. знаков. Фронт работы: seo-статьи объемом от 2000 до 3000 знаков без пробелов. Направление: туризм, отдых, путешествия, страны, города. Рассматриваются претенденты с портфолио. Если ...

    Копирайтинг44 заявки
    Закрыт
    10 лет назад

  • Контент-менеджеры

    На один из крупных сайтов туристической тематики ищутся контент-менеджеры с опытом рерайта текстов. Что необходимо делать? Заливать на сайт через админку достопримечательности из составленного списка. Для каждого объекта необходимо сделать рерайт текста с элементами seo по заданному ...

    Рерайт текста
    Копирайтинг1 исполнитель
    Закрыт
    10 лет назад

  • Авторы информационных статей о странах

    Ищутся рерайтеры для создания информационных текстов о странах: кухня, традиции, праздники, рестораны и прочее. Объем одной статьи: 6-10 тыс. знаков. К тексту необходимо подбирать некоторое количество фотографий (на статью, как правило, не более 3) Оплата: 60 руб. ...

    Копирайтинг27 заявок
    Закрыт
    10 лет назад

  • Сотрудники для заливки достопримечательностей

    На один из крупных сайтов туристической тематики ищутся контент-менеджеры с опытом рерайта текстов. Что необходимо делать? Заливать на сайт через админку достопримечательности из составленного списка. Для каждого объекта необходимо сделать рерайт текста с элементами seo ...

    Рерайт текста
    Наполнение сайтов1 исполнитель
    Завершен
    11 лет назад

  • Написание текстов

    Написание текстов для сайта туристической направленности. Тексты включают в себя как работы с ключевыми словами, так и авторские материалы на заданные темы. Работы большого объема. Оплата: 80 рублей за 1000 знаков без пробелов.

    Тексты для сайта
    Копирайтинг1 исполнитель
    Завершен
    11 лет назад

  • Исполнители для наполнения сайта

    На один из крупных сайтов туристической тематики ищутся контент-менеджеры с опытом рерайта текстов. Что необходимо делать? 1. Для выбранного из списка объекта написать текст по заданному формату (рерайт!!!) и залить его на сайт; 2. Добавить ...

    Рерайт текста
    Наполнение сайтов11 заявок
    Закрыт
    11 лет назад

  • Копирайтеры и рерайтеры

    Ищутся копирайтеры и рерайтеры для долгосрочного сотрудничества, способные писать в неделю от 30 до 100 тыс. знаков. Фронт работы: seo-статьи по заданной теме объемом от 2000 до 3000 знаков без пробелов. Направление: туризм, отдых, путешествия, ...

    Копирайтинг1 исполнитель
    Завершен
    11 лет назад

  • Требуются контент-менеджеры

    Требуются контент-менеджеры для следующей работы: Добавление отелей на сайт по заданной расширенной форме http://hotels.turizm.ru/hotellier/ В форме необходимо делать рерайт всех описаний (описания небольшие), добавлять фотографию (поиск в Интернете). Грамотность. Цена работы - 60 рублей за одну позицию.

    Наполнение сайтов28 заявок
    Закрыт
    11 лет назад

  • Авторы, копирайтеры, рерайтеры на сайт по туризму

    Интернет-сайт по туризму ищет копирайтеров, рерайтеров, авторов текстов. Тексты несложные, малообъемные, но в большом количестве. Оплата до 100 рублей за 1000 знаков. Постоянное сотрудничество. Прекрасная возможность для начинающих авторов, студентов сделать себе портфолио, получить опыт.

    Копирайтинг1 исполнитель
    Завершен
    11 лет назад
Отзывы фрилансеров
Dominges
38 летУкраина
9 лет в сервисе
Была
5 лет назад
$5
10 баллов
7 лет назад
Авторы путеводителей
Большое спасибо Ольге за возможность поработать над интересным проектом, а также за приятное общение и достойную оплату труда! :)
Профессиональный автор, который за указанные сроки пишет грамотные и стилистические корректные тексты.
Ответный отзыв
miel7
Ольга 
37 летУкраина
11 лет в сервисе
Была
4 года назад
$10
9 баллов
10 лет назад
Сотрудники для заливки достопримечательностей
Сотрудничать с Ольгой приятно! Интересное ТЗ, своевременный отклик при возникновении вопросов, регулярная оплата.
С Ольгой приятно сотрудничать: пишет хорошие, грамотные тексты, прекрасно переводит и адаптирует. Не нуждается в постоянном контроле за исполнением. Выполняет работу в срок.
Ответный отзыв
Vika_writer
34 годаРоссия
11 лет в сервисе
Была
5 лет назад
$5
10 баллов
10 лет назад
Копирайтеры и рерайтеры
Отличный заказчик! приятно работать!
Быстро нашли общий язык с Викторией. Она поняла задание, выполнила его качественно и в установленный срок. Сотрудничество будет продолжено и дальше. Я очень довольна. Всем рекомендую. Отмечу грамотность ее работ.
Ответный отзыв
Scorpio_Lady
Татьяна 
41 годУкраина
15 лет в сервисе
Была
5 лет назад
$100
0 баллов
10 лет назад
Контент-менеджеры
Ольга - заказчик безответственный. Условия заказа я выполнила, а оплаты от неё ждала 3 недели....учтите этот факт при сотрудничестве с ней. А после того, как узнала, что статьи писал другой автор - возмутилась, эдакий Робин Гуд - борец за справедливость)) А то, что своих авторов силком не затаскиваю не учла или не захотела учесть, увидев возможность оплатить Афтору статей вполовину меньше. Вот такая ситуация. Я не скрываю, что в некоторых случаях (болезнь ребёнка, ещё что-то) я привлекаю авторов для завершения проекта, НО это никого не должно волновать, если заказ выполнен безупречно. А он выполнен на хорошем уровне только из-за того, что я вычитала каждую буковку горе-копирайтера, нашла подходящие фото (а их не мало - по 5 штук для каждого из 90 объектов), и разместила. Если кто-то считает, что эта работа ничего не стоит - тогда я умолкаю.....
Отвратительный исполнитель, мошенница, которая за спиной заказчика разместила ту же самую вакансию, но предложила оплату ровно на половину меньше той, которую предложили мы. Понятно, что разницу она забирала себе. Фрилансер, которого наняла Олизка, делала за нее всю черную работу. Мало этой аферы, так еще мы вынуждены были иметь неприятные беседы с нанятыми ею исполнителями и с теми, кто уже с нами сотрудничает по данному проекту. Это мое объявление о наборе контент-менеджеров http://www.weblancer.net/vacancies/526480.html А это объявление Олизки http://www.weblancer.net/vacancies/531191.html Жадность данного фрилансера сыграла с ней злую шутку. От нас она не получит ни копейки, а обратившаяся с жалобой девушка - денежную компенсацию и работу напрямую. Будьте внимательны при работе с данным "автором".
Ответный отзыв
jullianka
Юлия 
48 летУкраина
14 лет в сервисе
Была
10 месяцев назад
$5
10 баллов
11 лет назад
Написание текстов
Работать с Ольгой - одно удовольствие! Четко формулирует задачу, вежлива и приятна в общении! Всегда на связи и готова ответить на возникшие по заданию вопросы. Своевременная оплата в полном объеме. Исключительно порядочный во всех отношениях заказчик и просто приятный светлый человек! Работаю с Ольгой 4 месяца и очень надеюсь на дальнейшее плодотворное сотрудничество. Рекомендую!
Сотрудничала с Юлией поточным образном, т.е. в совместной работе с другими фрилансерами - осталась не просто довольна, а приятно удивлена ее работой, поэтому решила предложить в индивидуальном порядке поработать над одним из проектов. Юля очень исполнительный, обязательный сотрудник. Никогда не возьмется за работу, если не уверена в своих силах, соблюдает дедлайны. Пишет грамотные тексты, соблюдает стилистику; задание понимает очень четко. Не требуется постоянно контролировать ход ее работы. Отлично справляется с написанием больших объемов текстов. Рекомендую Юлию для долгосрочного сотрудничества тем, кто ищет грамотного фрилансера, автора качественных текстов.
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