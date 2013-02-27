turizm1001

Ольга - заказчик безответственный. Условия заказа я выполнила, а оплаты от неё ждала 3 недели....учтите этот факт при сотрудничестве с ней. А после того, как узнала, что статьи писал другой автор - возмутилась, эдакий Робин Гуд - борец за справедливость)) А то, что своих авторов силком не затаскиваю не учла или не захотела учесть, увидев возможность оплатить Афтору статей вполовину меньше. Вот такая ситуация. Я не скрываю, что в некоторых случаях (болезнь ребёнка, ещё что-то) я привлекаю авторов для завершения проекта, НО это никого не должно волновать, если заказ выполнен безупречно. А он выполнен на хорошем уровне только из-за того, что я вычитала каждую буковку горе-копирайтера, нашла подходящие фото (а их не мало - по 5 штук для каждого из 90 объектов), и разместила. Если кто-то считает, что эта работа ничего не стоит - тогда я умолкаю.....