turizm1001

Требуются авторы для формирования вопросов по имеющимся ключевым запросам пользователей рунета, а также для написания ответов на них. Объем каждого ответа - не более 1 000 знаков. Количество запросов ограничено - проект разовый. Оплата: 50 рублей ...
- Копирайтинг9 заявокЗакрыт7 лет назад
Необходимо составить тексты-путеводителипо самым популярным городам. Задача: помочь туристам хорошо провести время и посмотреть все самые необходимое в месте своего отдыха. В тексте необходимо датьполезные и ценные маршруты и советы для удачного путешествия. При этом важно учитывать ...Завершен7 лет назад
Для туристического портала требуются авторы для написания сео-текстов на тему "Как дешево снять отель в городе". Объем текста 2500-3000 знаков. [b]Оплата: 80 руб за 1000 знаков. [/b]В текстах необходимо будет написать советы о съеме гостиниц в ...Копирайтинг29 заявокЗакрыт8 лет назад
Требуются копирайтеры для долгосрочного сотрудничества, способные писать в неделю до 100 тыс. знаков. Фронт работы: seo-статьи объемом от 2000 до 3000 знаков без пробелов. Направление: туризм, отдых, путешествия, страны, города. Рассматриваются претенденты с портфолио. Если ...Копирайтинг44 заявкиЗакрыт10 лет назад
На один из крупных сайтов туристической тематики ищутся контент-менеджеры с опытом рерайта текстов. Что необходимо делать? Заливать на сайт через админку достопримечательности из составленного списка. Для каждого объекта необходимо сделать рерайт текста с элементами seo по заданному ...Закрыт10 лет назад
Ищутся рерайтеры для создания информационных текстов о странах: кухня, традиции, праздники, рестораны и прочее. Объем одной статьи: 6-10 тыс. знаков. К тексту необходимо подбирать некоторое количество фотографий (на статью, как правило, не более 3) Оплата: 60 руб. ...Копирайтинг27 заявокЗакрыт10 лет назад
Ищутся сотрудники для рерайта УЖЕ написанных отзывов. Стоимость работы: 50 рублей за отзыв. Минимальное количество знаков - 1500 без пробелов.Копирайтинг63 заявкиЗакрыт11 лет назад
На один из крупных сайтов туристической тематики ищутся контент-менеджеры с опытом рерайта текстов. Что необходимо делать? Заливать на сайт через админку достопримечательности из составленного списка. Для каждого объекта необходимо сделать рерайт текста с элементами seo ...Наполнение сайтов1 исполнительЗавершен11 лет назад
Написание текстов для сайта туристической направленности. Тексты включают в себя как работы с ключевыми словами, так и авторские материалы на заданные темы. Работы большого объема. Оплата: 80 рублей за 1000 знаков без пробелов.Завершен11 лет назад
На один из крупных сайтов туристической тематики ищутся контент-менеджеры с опытом рерайта текстов. Что необходимо делать? 1. Для выбранного из списка объекта написать текст по заданному формату (рерайт!!!) и залить его на сайт; 2. Добавить ...Наполнение сайтов11 заявокЗакрыт11 лет назад
Ищутся копирайтеры и рерайтеры для долгосрочного сотрудничества, способные писать в неделю от 30 до 100 тыс. знаков. Фронт работы: seo-статьи по заданной теме объемом от 2000 до 3000 знаков без пробелов. Направление: туризм, отдых, путешествия, ...Завершен11 лет назад
Требуются контент-менеджеры для следующей работы: Добавление отелей на сайт по заданной расширенной форме http://hotels.turizm.ru/hotellier/ В форме необходимо делать рерайт всех описаний (описания небольшие), добавлять фотографию (поиск в Интернете). Грамотность. Цена работы - 60 рублей за одну позицию.Наполнение сайтов28 заявокЗакрыт11 лет назад
Интернет-сайт по туризму ищет копирайтеров, рерайтеров, авторов текстов. Тексты несложные, малообъемные, но в большом количестве. Оплата до 100 рублей за 1000 знаков. Постоянное сотрудничество. Прекрасная возможность для начинающих авторов, студентов сделать себе портфолио, получить опыт.Завершен11 лет назад