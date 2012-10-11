Авторы, копирайтеры, рерайтеры на сайт по туризму

Очень исполнительный и ответственный сотрудник. Тексты пишет в соответствие с заданием, пишет грамотно, соблюдая нужную стилистику, без литературных и без ошибок, талантливо и в установленные сроки. Будем сотрудничать и дальше. Всем рекомендую.