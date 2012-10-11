Авторы, копирайтеры, рерайтеры на сайт по туризму

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Завершен81 заявка663 просмотра

Интернет-сайт по туризму ищет копирайтеров, рерайтеров, авторов текстов. Тексты несложные, малообъемные, но в большом количестве. Оплата до 100 рублей за 1000 знаков. Постоянное сотрудничество. Прекрасная возможность для начинающих авторов, студентов сделать себе портфолио, получить опыт.

13 лет назад
turizm1001
Ольга 
43 года
13 лет в сервисе
Была
9 лет назад

Выбранный исполнитель

YaDvigayuRa
Ядвига 
46 лет
15 лет в сервисе
Была
9 лет назад
13 лет назад
$10
1 день
Очень исполнительный и ответственный сотрудник. Тексты пишет в соответствие с заданием, пишет грамотно, соблюдая нужную стилистику, без литературных и без ошибок, талантливо и в установленные сроки. Будем сотрудничать и дальше. Всем рекомендую.
Очень приятный и легкий в общении заказчик! Задание сформулировано четко, на все вопросы, возникающие в ходе работы, я получала исчерпывающие ответы. Рекомендую!

Заявки фрилансеров

YaDvigayuRa
Ядвига 
46 лет
15 лет в сервисе
Была
9 лет назад
13 лет назад