Рерайт статей по мебельной тематике

$25
  1. Биржа фриланса
  2. Копирайтинг
Завершен34 заявки237 просмотров

Необходимо сделать рерайт 18 статей.

Тематика - мебель

17 статей (описание коллекций) - в среднем 1000 символов б/п

1 статья (описание фабрики) ~ 2000 символов б/п

Оплата - 40 р за 1000 символов б/п

Срок выполнения - до 15-16 октября

Ссылки на исходные тексты - предоставлю

В дальнейшем, возможно, постоянное сотрудничество по этой и другим тематикам.

13 лет назад
dizone
46 лет
20 лет в сервисе
Был
5 лет назад

Выбранный исполнитель

Natalya_07
Наталья 
42 года
17 лет в сервисе
Была
6 лет назад
13 лет назад
$25
3 дня
Отлично выполненная работа в короткие сроки по довольно сложной тематике. Надеюсь продолжить сотрудничество, т.к. качество исполнения устраивает полностью. Рекомендую как ответственного, порядочного и грамотного исполнителя.
Сотрудничеством с Валерием осталась очень довольна. Задача была поставлена максимально четко, оплата произведена моментально. Кроме того, в процессе работы Валерий все время был на связи. В общении заказчик оказался приятным и вежливым собеседником. С таким человеком приятно работать!

Заявки фрилансеров

Natalya_07
Наталья 
42 года
17 лет в сервисе
Была
6 лет назад
13 лет назад