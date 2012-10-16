Рерайт статей по мебельной тематике

Сотрудничеством с Валерием осталась очень довольна. Задача была поставлена максимально четко, оплата произведена моментально. Кроме того, в процессе работы Валерий все время был на связи. В общении заказчик оказался приятным и вежливым собеседником. С таким человеком приятно работать!