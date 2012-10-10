Создание уникальных описаний массажа

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Закрыт20 заявок132 просмотра

Требуется опытный копирайтер для создания уникальных и в то же время понятных текстов на тему массажа и сопутствующих услуг (в Харькове) для наполнения сайта.

13 лет назад
gpk-design
Пётр 
38 лет
13 лет в сервисе
Был
6 лет назад

Выбранный исполнитель

godun777
Алина 
32 года
13 лет в сервисе
Была
12 лет назад
5 отзывов
13 лет назад
$2
1 день

Заявки фрилансеров

godun777
Алина 
32 года
13 лет в сервисе
Была
12 лет назад
5 отзывов
13 лет назад

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