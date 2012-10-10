Специалист для добавления материалов на сайт

Здравствуйте уважаемые фрилансеры. Задача стоит такая. Надо писать заметку небольшую около 600 символов + 4 скриншота + видео с ютуба (по возможности) и публикация на сайт.

Для примера можете посмотреть по ссылке http://detached.ru/mario.html

Я даю вам ключевик. (например "марио скачать бесплатно полную версию")

1)Вы пишите заметку по игре, в тексте 2 ключевика - 1 с точным вхождением (выделение жирным) 1 с не точным. Например "скачать игру марио бесплатно"

2) Находите 4-3 скриншота (1 главный -смотрите пример(слева вверху), 2-3 просто скришотов.)

3) Находите (если есть) видео на ютубе

4) Публикуете статью со скриншотами и видео.

За каждый такой материал оплата 30 рублей. Работа есть ВСЕГДА. Заработок зависит от Вас! Подробно как публиковать материал расскажу исполнителю.