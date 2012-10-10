Тексты о фотосъемке. Приватно для karver

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Завершен1 заявка105 просмотров

Требуется 3 текста по 1000-1500 знаков каждый о: фотосъемке, свадебном альбоме и видеосъемке.

13 лет назад
antabaka
Артём 
36 лет
13 лет в сервисе
Был
год назад

Выбранный исполнитель

karver
39 лет
16 лет в сервисе
Был
9 часов назад
13 лет назад
$40
1 день
Хороший исполнитель. Всё сделал во время и качественно.
Доволен сотрудничеством. Все прошло превосходно, от предоставления четкого ТЗ до быстрой проверки. Спасибо за интересный проект.

Заявки фрилансеров

karver
39 лет
16 лет в сервисе
Был
9 часов назад
13 лет назад
ТОП-5
Копирайтинг

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