Для сайта по продаже цветов требуется копирайтер, желательно с опытом подбной работы. Для каждого букета требуется составить: 1. Краткое описание, 50-85 символов (по 27-30 знаков в строке), должно содержать ...
Ищу рерайтера на постоянную работу – тематика мода
Ищу рерайтера(ов) на постоянную работу готовых писать статьи на женскую тематику, а именно мода, красота, уход за собой и т.п.
Важное условие: работа только для женщин (т.к. тематика сайта рассчитана на женскую аудиторию) от 23-х лет. (если Вы отлично пишите можно и меньше)
Готов предоставлять работу на каждый день от 5-ти статей (желательно в день писать не меньше, большие объемы приветствуются).
Требуется глубокий рерайт с 3-4 исходников строго по заданным мною параметрам + авторская подача материала (первый абзац должен быть написан от себя).
Внимание: Рерайт по предложениям, переставление слов, синонимайз – не интересны. В данной сфере работаю не первый год, качественный текст от некачественно отличать умею, такие работы оплачиваться не будут.
Оплата: 0,7 – 0,9 wmz за 1000 символов в зависимости от качества. Оплата в дальнейшем будет увеличена, если качество работ будет на уровне. Перевод средств на кошелек WMZ, WMR только после написания и проверки текстов.
Если Вы согласны, Вас устраивают условия и оплата – выполните тестовое задание (текст до 1000 символов) согласно ТЗ (прикреплено).
Заявки фрилансеров
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