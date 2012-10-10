Автор спортивных прогнозов

$260
  1. Биржа фриланса
  2. Копирайтинг
Закрыт4 заявки413 просмотров

Требуется человек с опытом составления спортивных прогнозов (футбол, хоккей, теннис и т.д.) на долгосрочное сотрудничество.

Ежедневное составление прогнозов (объем 1,5 -2 к знаков). Оплата — 100 руб. каждый (500-700 рублей в неделю за 1 вид спорта, 2000-8000 в месяц).

Обязательно показывайте примеры выполнения аналогичных заданий.

13 лет назад
asweq
Олег 
40 лет
13 лет в сервисе
Был
12 лет назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров

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