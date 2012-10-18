Доменное имя на автомобильную тематику

# 1 — $ 50

Нужно подобрать доменное имя для сайта автомобильной тематики, для сайта про автомобили (куплю/продам). По типу как auto.ria.ua / автобазар.ua

В домене не должно быть чёрточек/тире и цифр, длина — максимум 8–10 символов. Чем короче — тем лучше.

Домен должен быть в зоне kz.

Предлагаемые имена для доменов обязательно должны быть свободны — проверяйте на dnr.kz

Победитель получает оплату и хороший отзыв.

Желательно не использовать слова “auto,avto,car”, имя может быть совершенно абстрактно, при этом следует учитывать легкость произношения и легкость набора на клавиатуре. Но, тем не менее, при выборе между совершенно абстрактным именем и более тематичным — предпочтение будет отдано более тематичному имени.

Файл пожалуйста закрывайте паролем, это можно сделать в word документе или с помощью архиватора (например winrar).

Пароль высылайте в личку.