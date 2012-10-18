Доменное имя на автомобильную тематику

$50
  1. Биржа фриланса
  2. Копирайтинг
Завершен28 заявок736 просмотров
#1$50

Нужно подобрать доменное имя для сайта автомобильной тематики, для сайта про автомобили (куплю/продам). По типу как auto.ria.ua / автобазар.ua

В домене не должно быть чёрточек/тире и цифр, длина — максимум 8–10 символов. Чем короче — тем лучше.

Домен должен быть в зоне kz.

Предлагаемые имена для доменов обязательно должны быть свободны — проверяйте на dnr.kz

Победитель получает оплату и хороший отзыв.

Желательно не использовать слова “auto,avto,car”, имя может быть совершенно абстрактно, при этом следует учитывать легкость произношения и легкость набора на клавиатуре. Но, тем не менее, при выборе между совершенно абстрактным именем и более тематичным — предпочтение будет отдано более тематичному имени.

Файл пожалуйста закрывайте паролем, это можно сделать в word документе или с помощью архиватора (например winrar).

Пароль высылайте в личку.

13 лет назад
1x7001
Юрий 
38 лет
17 лет в сервисе
Был
4 года назад

Победитель конкурса

AlexeyKalinin
Алексей 
47 лет
17 лет в сервисе
Был
12 лет назад
1 отзыв
13 лет назад
#1
Доволен работой Алексея, рекомендую.
Спасибо Юрию за конкурс! Все четко и оплата сразу!

Заявки фрилансеров

AlexeyKalinin
Алексей 
47 лет
17 лет в сервисе
Был
12 лет назад
1 отзыв
13 лет назад
#1

  • Похожие заказы

  • Написание статей на тематику "Материнство"

    $250

    Разыскиваются хорошие копирайтеры для долгосрочного сотрудничества. Цель: Написание интересных статей для раздела женского сайта. Темы: женская консультация, беременность и роды, грудное вскармливание, ребенок и уход за ним. Требования: Внимательность, грамотность, ответственность, умение ...

    Написание статей
    Копирайтинг31 заявка
    Закрыт
    12 лет назад

  • Статья

    Нужна статья для сайта 90den.ru 1к знаков с пробелом. 3$ за статью даю.

    Копирайтинг4 заявки
    Закрыт
    13 лет назад

  • О морской воде

    $100

    Задание- 1 страница в общем о морской воде, о её жизненной силе и т.д., затем о 5-ти морях: азовском, черном, красном, средиземном, мертвом. На каждое море 1 страница А4. Но здесь уже о конкретных особенностях ...

    Копирайтинг1 исполнитель
    Закрыт
    13 лет назад

  • SEO статьи

    Требуется написать около 20 статей по 3000+ символов. Оставляйте свои сроки и цены за 1 статью.

    Копирайтинг40 заявок
    Закрыт
    13 лет назад

  • "Оживление" группы ВКонтакте

    Необходимо создать тусовку в группе вконтакте, развить ее. Группа с залитыми в нее фотографиями, заполненной стеной уже есть. Нужно: - оставлять комментарии к темам (положительные отзывы о продукции, качестве сервиса, ...

    Копирайтинг3 заявки
    Закрыт
    13 лет назад

  • Требуется литерат. редактирование и корректировка

    Уважаемый коллеги! Стоит задача по редактированию и корректировке большого документа на соответствие нормам и правилам русского языка и литературы. В заявке прошу указать: 1) Точную стоимость ...

    Копирайтинг17 заявок
    Закрыт
    13 лет назад

  • Написать статьи о соке ростков пшеницы при диабете

    И как он помогает при лечении язвы желудка и при выпадении волос. состав сока по ссылкам: http://www.you-life.kiev.ua/index.php?option=com_content&amp;view=article&amp;id=52 Минералы в соке http://www.you-life.kiev.ua/index.php?option=com_content&amp;view=article&amp;id=51 Витамины в ...

    Копирайтинг8 заявок
    Закрыт
    13 лет назад