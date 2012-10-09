Требуется литерат. редактирование и корректировка

  1. Биржа фриланса
  2. Копирайтинг
Закрыт17 заявок371 просмотр

Уважаемый коллеги!

Стоит задача по редактированию и корректировке большого документа на соответствие нормам и правилам русского языка и литературы.

В заявке прошу указать:

1) Точную стоимость работы за каждые 5000 знаков (без учета пробелов)

2) Краткое описание опыта работы и прямую ссылку на резюме

3) Прямую ссылку на образцы работ

13 лет назад
inoline
40 лет
18 лет в сервисе
Был
2 года назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров

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