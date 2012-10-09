Разыскиваются хорошие копирайтеры для долгосрочного сотрудничества. Цель: Написание интересных статей для раздела женского сайта. Темы: женская консультация, беременность и роды, грудное вскармливание, ребенок и уход за ним. Требования: Внимательность, грамотность, ответственность, умение ...
Требуется литерат. редактирование и корректировка
Уважаемый коллеги!
Стоит задача по редактированию и корректировке большого документа на соответствие нормам и правилам русского языка и литературы.
В заявке прошу указать:
1) Точную стоимость работы за каждые 5000 знаков (без учета пробелов)
2) Краткое описание опыта работы и прямую ссылку на резюме
3) Прямую ссылку на образцы работ
Заявки фрилансеров
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