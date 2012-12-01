Художественный рерайт

Необходимо переписать статью (для людей), жду Ваших предложений.

Большая просьба дать ссылку на аналогичные работы (не на портфолио, а именно на работы).

если у Вас есть вип аккаунт на free-lance к бюджету + 10%

Информация при личном общение, ориентировочный бюджет 5-10К