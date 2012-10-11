Необходим копирайт на медицинскую тему

  1. Биржа фриланса
  2. Копирайтинг
Завершен13 заявок196 просмотров

Всем привет необходим копирайт или рерайт ( с самостоятельным поиском источников ) с использованием ключевых слов в тексте по следующим запросам:

1. болит голова

2. болит левый бок

3. болит горло

4. болит желудок

5. болит поясница

Объем не более 1000 символов.

13 лет назад
dexter007
37 лет
17 лет в сервисе
Был
год назад

Выбранный исполнитель

elennotme1
Елена 
39 лет
13 лет в сервисе
Была
10 месяцев назад
13 лет назад
$8
1 день
Спасибо большое за проделанную работу, буду обращаться еще
Отличный заказчик! Большое спасибо за приятное сотрудничество!

Заявки фрилансеров

elennotme1
Елена 
39 лет
13 лет в сервисе
Была
10 месяцев назад
13 лет назад

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