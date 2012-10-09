Важно: знание русского языка, отличная грамотность. Подбор источников для материала – самостоятельный. Подбор картинок и фото в сети, когда необходимо. Ответственность -соблюдение сроков. Уникальность текстов, проверка на ...
Авторы статей по строительству и ремонту
Основные моменты:
- темы статей: строительство, ремонт, благоустройство, инженерные системы, статьи для сайта ogodom.ru
- требования изложены в PDF-документе — 17 страниц — не пугайтесь объема, для опытных авторов, которых мы как раз ищем, все это несложно
- оплата: 300 рублей за статью, деньги начисляются на баланс в системе, выплата заработка до 2 раз в месяц, , минимальная сумма — 3000 рублей через WebMoney.
- объем статьи: от 3000 символов
- работа производится через собственный автоматизированный интерфес, он описан в требованиях
- статьи строго проверяются корректором на соответствие всем требованиям.
- объем работы большой, в планах охватить все информационные темы в данной нише, в данный момент "в ожидании" 450 тем статей на бирже (на 135 000 рублей), Вам осталось выбрать конкретную тему и сесть за работу :).
Требования к исполнителям:
- ВНИМАТЕЛЬНОЕ ознакомление с инструкцией — только после того, как Вы поймете, что от Вас требуется — подавайте заявку
- грамотный русский язык
- опыт написания статей для данных тематик — изучаем Ваше портфолио и стиль изложения материала
- в личные сообщения не писать, такие заявки сразу отметаем из-за того, что Вы не дочитали до этого пункта
- умение интересно подать скучную тему. Например, вместо:
«Если рассматривать наиболее распространенные способы вложения капитала, то банковскому вкладу (или депозиту) отводится главенствующая роль» писать: «Что ответит каждый третий наш соотечественник, которого спросит товарищ за застольем: „Где деньги хранишь?“. Каждый второй скажет: „Да нет у меня лишних денег, чтобы их хранить, так, пара заначек“. А вот каждый третий поделится информацией о сверхвыгодном банковском депозите…»
Если так не умеете, не будем терять время…
Заявки фрилансеров
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