Авторы статей по строительству и ремонту

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  2. Копирайтинг
Закрыт7 заявок264 просмотра

Основные моменты:

- темы статей: строительство, ремонт, благоустройство, инженерные системы, статьи для сайта ogodom.ru

- требования изложены в PDF-документе — 17 страниц — не пугайтесь объема, для опытных авторов, которых мы как раз ищем, все это несложно

- оплата: 300 рублей за статью, деньги начисляются на баланс в системе, выплата заработка до 2 раз в месяц, , минимальная сумма — 3000 рублей через WebMoney.

- объем статьи: от 3000 символов

- работа производится через собственный автоматизированный интерфес, он описан в требованиях

- статьи строго проверяются корректором на соответствие всем требованиям.

- объем работы большой, в планах охватить все информационные темы в данной нише, в данный момент "в ожидании" 450 тем статей на бирже (на 135 000 рублей), Вам осталось выбрать конкретную тему и сесть за работу :).

Требования к исполнителям:

- ВНИМАТЕЛЬНОЕ ознакомление с инструкцией — только после того, как Вы поймете, что от Вас требуется — подавайте заявку

- грамотный русский язык

- опыт написания статей для данных тематик — изучаем Ваше портфолио и стиль изложения материала

- в личные сообщения не писать, такие заявки сразу отметаем из-за того, что Вы не дочитали до этого пункта

- умение интересно подать скучную тему. Например, вместо:

«Если рассматривать наиболее распространенные способы вложения капитала, то банковскому вкладу (или депозиту) отводится главенствующая роль» писать: «Что ответит каждый третий наш соотечественник, которого спросит товарищ за застольем: „Где деньги хранишь?“. Каждый второй скажет: „Да нет у меня лишних денег, чтобы их хранить, так, пара заначек“. А вот каждый третий поделится информацией о сверхвыгодном банковском депозите…»

Если так не умеете, не будем терять время…

Написание статей
13 лет назад
disdain
36 лет
17 лет в сервисе
Был
7 лет назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров

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