Работа для копирайтера. Несколько обзоров игр

Написать 40 обзоров онлайн игр, объемом от 5000 знаков. В каждом обзоре не менее 4 скриншотов, имеющих отношение к излагаемому тексту. Текст обзора и скриншоты добавляем в соответствующие записи в wordpress. Уникальность контента строго 100% Бюджет 7000 рублей или же примерно 35 рублей за 1000 знаков + размещение, проще говоря 175р. за обзор.