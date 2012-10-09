СЕО-тексты для интернет-магазина

$50
  1. Биржа фриланса
  2. Копирайтинг
Закрыт15 заявок168 просмотров

Добрый вечер! На сайт по продаже игрушек нужно написать сео-тексты под продвижение (желательно с титлами, дескрипшинами и Н1) под слова:

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13 лет назад
s3rious1988
Алексей 
36 лет
14 лет в сервисе
Был
10 лет назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров

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